Meloni: «Boschi fa bene a scappare»

ROMA - «Maria Elena Boschi ha fatto bene a scappare, del resto poteva solo candidarsi in un collegio di un partito come la Svp, un partito che si dichiara orgoglioso di non essere italiano». Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, a margine dell' evento organizzato dalle associazioni promotrici del Family day a Roma.

«Noi - ha aggiunto - abbiamo scelto di non riempire le liste con personaggi famosi. Abbiamo dato priorità nel candidare chi ha lavorato nei territori, per cui non abbiamo candidati dai nomi altisonanti». In ogni caso, ha concluso, «sarà una coincidenza, ma Matteo Renzi è candidato nello stesso collegio di Firenze contro la nostra Letizia Giorgianni, leader dei truffati di Banca Etruria. Vedremo la gente chi sceglierà di votare».

Renzi: Saremo primo partito ad Arezzo, pronto a scommetterci

«Chi vincerà la sfida di Arezzo? Quanto prenderà il Pd? Io sono pronto a scommettere con lei: vedremo se il Pd sarà o no il primo partito ad Arezzo. Io sono sicuro che il Pd sarà il primo partito e faremmo i salti di gioia se a livello nazionale andasse come andrà ad Arezzo». Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, in conferenza stampa al Nazareno.