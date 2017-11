Leopolda 8, dalla «rottamazione» alla «ripartenza»: al via la seconda giornata di lavori

FIRENZE – A Firenze torna la Leopolda. Al via, oggi, la seconda giornata dell'ottava edizione. Ma l'avamposto renziano della rottamazione ha perso ormai i suoi slogan più efficaci e quella che appare oggi ai nostri oggi è solo la versione sbiadita degli intenti di qualche anno fa. Perfino del mantra della rottamazione ormai non c'è più traccia, scalzato dall'urgente necessità di appellarsi ai «vecchi» della sinistra come Romano Prodi, Walter Veltroni e Piero Fassino per riuscire a drenare un po' di quei voti persi abbondantemente lungo la strada negli ultimi mesi. Il deputato Pd, Matteo Richetti, ha ribattezzatao questa edizione la «Leopolda della ripartenza», ma nonostante le buone intenzioni degli organizzatori il peso della pesante sconfitta referendaria di Matteo Renzi è ancora sulle spalle del suo partito e non sono pochi quelli che preferirebbero venisse sostituito dal premier Paolo Gentiloni.

Al via la seconda giornata della Leopolda 8

La Leopolda 8, come sottolinea Richetti «vuole dare un contributo di proposte progettuali a quello che sarà il lavoro delle forze politiche». Spazio quindi ai tavoli di approfondimento - in tutto saranno 43 – che occupano un posto centrale in questa seconda giornata della kermesse. Ogni tavolo ha un suo relatore e gli argomenti sui cui lavoreranno i presenti sono tanti: il sud e la mafia, la mobilità sostenibile, il femminicidio, l'economia circolare, l'immigrazione, le banche, la sanità, l'istruzione, l'occupazione e l'innovazione. Tra i moderatori dei tavoli molti deputati e senatori dem tra cui Roberto Giachetti, Federico Gelli, Rosa Maria Di Giorgi, Lorenza Bonaccorsi e l'ex deputata M5s Gessica Rostellato poi passata al Pd. Presenti anche il ministro Giuliano Poletti, il vice ministro agli Esteri Mario Giro, il sottosegretario Antonello Giacomelli.

48 tavoli tematici al lavoro per partorire le proposte del Pd

«Mi aspetto che da ogni tavolo giunga almeno una proposta concreta, se poi sono due va bene lo stesso» ha detto ieri il segretario dem Matteo Renzi aprendo i lavori della tre giorni fiorentina. E, come sempre, l'ex premier non si lascia abbattere dalle critiche rilanciando sui social messaggi carichi di grande ottimismo. «Più gente degli altri anni. Tavoli stracolmi di idee e progetti per il futuro. E niente: la #Leopolda sorprende sempre. #L8 con voi amici, buon lavoro» ha twittato il segretario del Partito democratico stamane in apertura alla seconda giornata di lavori della kermesse fiorentina. Nella serata di apertura di venerdì si è parlato delle fake news, mentre oggi è atteso l'arrivo del ministro dell'Interno Marco Minniti. La Leopolda 8 si chiuderà domani con il tradizionale discorso del segretario del partito.