Terrorismo, operazione «Ultimo miglio»: un autista su 5 ha precedenti

Oltre 27mila mezzi controllati

L'operazione ad alto impatto della Polizia di Stato in chiave antiterrorismo, denominata "Ultimo Miglio", si è svolta nelle giornate del 28, 29 e 30 agosto in tutte le province italiane. La tre giorni, coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Polizia di Stato ed in linea con le direttive impartite dal Ministro dell'Interno a seguito del recente attentato terroristico di Barcellona, ha avuto come obiettivo il controllo degli automezzi per trasporto collettivo di persone e dei mezzi pesanti che facevano ingresso nei centri storici delle città. L'attività, realizzata d'intesa con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha visto coinvolti i Reparti Prevenzione Crimine, le volanti delle Questure e dei Commissariati di P.S., con una intensificazione dei posti di controllo in prossimità degli accessi ai centri storici volti all'identificazione dei conducenti e la verifica dei dati attraverso le banche dati delle FF. PP., compresa quella Schengen.

I risultati ottenuti, grazie all'impiego di 3.500 poliziotti al giorno, sono stati considerevoli. Automezzi controllati 27.043; persone controllate 32.619 (di cui stranieri 5.634, dei quali con precedenti di polizia 6.855); persone arrestate 24 (la maggior parte per reati connessi a stupefacenti); persone denunciate 114; automezzi sequestrati 157; contravvenzioni elevate 1.240. Ogni giorno, stati oltre 9.000 gli automezzi controllati circa 10.800 le persone sottoposte a controlli. Tra queste ultime, il 21% è risultato avere precedenti di polizia: in pratica un autista su cinque. La tre giorni è stata coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Polizia, in linea con le direttive impartite dal Ministro dell'Interno.