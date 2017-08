Ius soli, Renzi fa retromarcia. Pisapia: Approvazione entro legislatura, chi è di sinistra non può avere dubbi

ROMA - Sarà che le elezioni si avvicinano, e Matteo Renzi è particolarmente abile a vedere dove gira il vento, ma pare proprio che il segretario Pd abbia fatto una almeno parziale marcia indietro sullo ius soli. L'ex premier, in una recente ospitata a Capalbio Libri, ha detto: «Noi abbiamo accettato la richiesta del governo (di rinviare il voto in autunno, ndr) ma vedendo le ultime settimane sono ridotte le possibilità che passi in questa legislatura».Parole che non sono affatto piaciute all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, leader di Campo Progressista, che ha rilanciato: «Chi è di sinistra e di centrosinistra evidentemente non può avere dubbi sull’esigenza di approvare la legge dello Ius soli entro la fine della legislatura».

Pochi pro, molti contro

Davanti all'inversione a U di Renzi, il centrodestra esulta, mentre Mdp lo critica duramente. A favore dello Ius soli sono rimasti solo Pd (in teoria), Mdp, Sinistra Italiana e pochissimi altri. Sul fronte opposto non solo M5s e centrodestra, ma anche Alternativa Popolare, che sostiene il governo Pd. Circostanza che esclude la possibilità di mettere la fiducia, visto che il provvedimento rischia seriamente di far naufragare prematuramente il governo Gentiloni.

Dal centrodestra e dintorni festeggiano

Intanto, Forza Italia, con Licia Ronzulli, rivendica la retromarcia di Renzi come una propria vittoria. «Renzi - dice la Ronzulli - torna sui suoi passi ed è costretto ad ammettere che sono ridotte le possibilità che lo ius soli venga approvato in questa legislatura. Stia tranquillo che non verrà approvato neanche nella prossima dove la maggioranza l'avrà il centrodestra. Il dietrofront del Pd sullo ius soli è una grande vittoria di Forza Italia che ha sempre contestato questa norma, sbagliata rispetto ai contenuti e inopportuna rispetto ai tempi». E nel frattempo Alternativa Popolare si sta rifacendo la pelle per riconquistare le simpatie del resto del centrodestra. Mentre la capogruppo alfaniana al Senato media: «La tematica va affrontata ma non ora: stiamo difficilmente contenendo la problematica dell’immigrazione e nella popolazione la legge, su un tema delicato e che va affrontato, non è vissuta come una necessità». E aggiunge: «Noi avevamo dato disponibilità a votare a settembre la legge con modifiche: se l’ex premier rilascia questa dichiarazione, per lui sicuramente sofferta, non possiamo che dire ‘bravo Matteo'».

