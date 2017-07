Roma, ex dirigenti Atac e Cotral indagati per abuso d'ufficio: appalti senza gara

ROMA - Ben 17 ex dirigenti e manager delle aziende del trasporto pubblico della Capitale sono indagati per abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta per gli appalti delle mense e dei servizi di bar del dopo lavoro di Atac e Cotral. Secondo l'accusa del pm Nicola Maiorano, mossa in collaborazione col procuratore aggiunto Paolo Ielo, circa 14 milioni di euro avrebbero potuto rimanere nelle casse del Comune di Roma e della Regione Lazio se la gestione delle mense, dei bar, dei distributori di bevande e snack, per 9 milioni in Atac e oltre 5,7 in Cotral, fosse stata affidata tra l'agosto 2013 e il dicembre 2015 attraverso regolari gare e non fosse invece rimasta in mano al dopolavoro di Cgil, Cisl e Uil. Quello dei servizi di ristorazione delle due aziende è un giro di affari enorme, che, solo tra il 2011 e il 2015 ammontava a circa 30 milioni di euro e veniva affidato senza gara fin dagli anni Settanta.

I 17 ex dirigenti e manager indagati

La vicenda fu sollevata dalla denuncia del direttore generale di Atac, Marco Rettighieri, rimosso dalla Giunta Raggi, che un anno e mezzo fa puntò il dito su questi affidamenti senza gara e riscontrò anche irregolarità sulla fornitura delle gomme dei bus e sui permessi sindacali, filoni sui quali gli inquirenti stanno ancora indagando. Per Atac hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini Roberto Grappelli (presidente), Roberto Diacetti (amministratore delegato), Antonio Galano (vicepresidente), Francesco Cioffarelli e Andrea Carlini (consiglieri) per il Cda in carica da febbraio a luglio 2013; Lo stesso Grappelli, Danilo Broggi (ad), e i consiglieri Stefano Fermante (già ragioniere generale del Campidoglio e oggi alla direzione ufficio ricostruzioni post sisma 2016 della Regione), Annamaria Graziano (direttrice del dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale), Cristiana Palazzesi (direttore del Dipartimento Politiche Abitative) Per il Cda in carica da agosto 2013 a novembre 2014; sempre Grappelli, Broggi, Palazzesi e Fermante da dicembre 2014 a dicembre 2015. Per quanto riguarda Cotral sono sotto inchiesta per il periodo da gennaio a novembre 2013 Vincenzo Surace (presidente e ad), il vice Domenico De Vincenzi e il consigliere Giovanni Libanori; da gennaio 2014 a dicembre 2015 la presidente Amalia Colaceci (già assessore provinciale nella giunta Zingaretti), l'ad Emilio Arrigo Giana, i consiglieri Marco Marafini, Rosanna Bellotti, Paolo Toppi.