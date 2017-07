Meteo: Caronte si rifà vivo e torna l’estate (calda)

ROMA – L’estate, che sembrava avere subìto uno stop dopo il caldo africano di qualche settimana fa, pare stia per tornare alla grande grazie a Caronte, il ben noto anticiclone che ha fatto boccheggiare l’Italia. Ma, se per il Centro e il Sud ci si deve aspettare il ritorno del gran caldo, qualcosa inizierà a cedere al Nord.

Le previsioni per il weekend

Secondo iLMeteo.it, nel weekend 8-9 luglio ci sarà il picco del caldo dell’anticiclone Caronte, ma in particolare al Centro e al Sud. Al Nord, invece, «aria più fresca atlantica riuscirà a destrutturare l’anticiclone africano Caronte che inizierà a perdere potenza». Nello specifico avremo per sabato 8 luglio «bel tempo soleggiato su quasi tutte le regioni. Qualche rovescio interesserà i settori alpini centro-occidentali. Caldo intenso».

Per domenica 9 luglio, «il tempo inizia a peggiorare dalle ore centrali su Alpi e Prealpi con temporali forti che, occasionalmente, nel corso del pomeriggio inoltrato si porteranno fin verso la Pianura Padana a Nord del Po, specie tra Veronese, Vicentino, zona Garda. Possibili grandinate e locali trombe d’aria (o tornado, Ndr). Sole prevalente e caldo sul resto delle regioni».

Le temperature saranno «molto calde su tutte le regioni con valori massimi fino a 38/39 °C su Emilia Romagna, basso Veneto, bassa Lombardia, Foggiano, Tarantino, Materano, Medio Campidano, Cagliaritano e Iglesiente interni. Da domenica diminuzione termica al Nord, anche di 3/5 °C, eccetto che in Emilia Romagna».

Le previsioni di luglio

Per il mese di luglio, 3Bmeteo.com propone la sua previsione che, tuttavia, essendo a lungo raggio è di natura sperimentale. L’anticiclone dovrebbe continuare a interessare «buona parte dell’Europa centro occidentale e Mediterranea». Di conseguenza anche l’Italia dovrebbe esserne interessata. Per cui dovremmo avere tempo e clima estivi, con «temperature sopra le medie del periodo, eccetto per l’estremo Sud dove i valori risulterebbero più in linea con la climatologia del periodo. Il mese vedrebbe delle fasi meteo contrapposte con periodi caldi e secchi, ma interrotti da incursioni fresche e temporalesche e con bruschi cali delle temperature. I fenomeni per via dei contrasti termici potrebbero risultare anche di forte intensità. Le precipitazioni dovrebbero prediligere in particolare Alpi, Nord Est e dorsale specie adriatica».