Droga, maxi blitz a Milano: arrestate 21 persone per traffico internazionale

MILANO – Maxi operazione di polizia a Milano. Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato all’alba di mercoledì un gruppo di 21 persone accusare di essere dediti al traffico internazionale di droga. Gli arresti sono stati eseguiti non solo nel Capoluogo lombardo, ma anche in altre città del Centro Nord.

Il procedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nello specifico, sono state eseguite 14 ordinanze di custodia cautelate in carcere e 7 ordinanze con obbligo di dimora e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In manette sarebbero finiti soggetti sia di nazionalità italiana che straniera (sudamericana). I destinatati dei provvedimenti sono accusati di far parte di un gruppo criminale dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.