Violentata dal branco a 15 anni non ottiene giustizia. La famiglia se ne va dall’Italia disgustata

Pimonte (Napoli) – Una ragazzina di 15 anni violentata dal branco un anno fa, lascia il paese e ritorna in Germania insieme alla famiglia. Dopo aver subìto la violenza perpetrata da 12 ragazzi, compreso il ‘fidanzato’, la ragazzina non è riuscita a superare lo choc e non ha ottenuto quella che avrebbe dovuto essere giustizia. Difatti, gli autori dello stupro, dopo un periodo in comunità, hanno ottenuto la messa in prova nello stesso comune di Pimonte.

Violentata e derisa

Al danno si è aggiunta la beffa, si potrebbe dire. Così come sottolineato dal garante per l’infanzia e l’adolescenza della Campania Cesare Romano in una nota. «Circa un anno fa – denuncia Romano – la comunità di Pimonte è stata sconvolta dalla terribile vicenda. Sono costretto a constatare, purtroppo, che non si è fatto abbastanza per assicurare protezione alla giovane: i continui scherni e l’esclusione sociale che la ragazza ha dovuto subire hanno aggravato il suo disagio psicologico al punto che la famiglia ha deciso di abbandonare il paese di Pimonte e trasferirsi nuovamente in Germania dove, forse, la minore e la sua famiglia potranno riacquistare la tranquillità di cui hanno bisogno». Il Garante ha inoltre sottolineato l’insensibilità istituzionale dimostrata da chi si era assunto l’impegno di interessare gli organi giudiziari sull’epilogo della vicenda.