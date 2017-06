Il nonno muore dopo aver salvato dall’annegamento tre bambini a Terracina

TERRACINA – Un atto eroico quello di un uomo di 73 anni che, insieme a due donne, ha salvato dall’annegamento i due nipoti e un amichetto che erano in difficoltà dopo essere entrati in acqua presso la foce del fiume Sisto a Terracina, in provincia di Latina. Per il ‘nonno’ però il salvataggio è stato fatale, ed è morto lui stesso annegato nel tentativo di tornare a riva. Insieme a lui c’erano anche due donne, che tuttavia si sono salvate, anche se una è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Latina.

I fatti

Stando alla ricostruzione dei fatti, verso le ore 17:00 di ieri i tre bambini si erano trovati in difficoltà nelle acque antistanti il litorale laziale a causa delle cattive condizioni del mare: la forte risacca avrebbe infatti impedito loro di riuscire a tornare a riva, mentre li trascinava inesorabilmente al largo. Accortisi di quanto stava accadendo, e richiamato dalle richieste d’aiuto, il nonno di due dei tre bimbi si è subito gettato in acqua per portare loro soccorso, seguito da due donne. Dopo essere riusciti con grande difficoltà a mettere in salvo i tre piccoli, le cose si sono complicate per i tre soccorritori. A causa dell’enorme sforzo e della forte corrente, ora erano loro a non riuscire più a tornare a riva.

Gli sforzi per salvarli

Arrivati i soccorsi, dopo un po’, per il nonno non c’è più stato nulla da fare ed è morto annegato: inutili anche i tentativi di rianimazione. Sorte un po’ meno tragica per le altre due soccorritrici, che sono state tratte in salvo. Una tuttavia è ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre l’altra pare stia bene ora.