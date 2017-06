Palermo, bimba di 18 mesi ricoverata per lesioni cerebrali gravi: denunciata la madre

PALERMO – Sarebbe vittima di maltrattamenti la bimba di un anno d’età ricoverata per gravi lesioni cerebrali all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata portata in stato di incoscienza dalla stessa madre al Pronto Soccorso di Partinico (Palermo). Qui, viste le gravi condizioni, la piccola è stata trasferita all’Ospedale dei bambini.

Il Direttore Sanitario della struttura, Giorgio Trizzino, avrebbe confermato che la bimba presentava sofferenze encefaliche, ovvero lesioni molto gravi al cervello. Cosa confermata da un Tac eseguita al ricovero. Sul suo corpicino sarebbero anche state rilevate altre ferite, che hanno fatto subito sospettare maltrattamenti. Per questo motivo, i genitori sono stati ascoltati dia Carabinieri.

Non è la prima

Da alcune indiscrezioni pare che la madre della piccola soffrisse di problemi psichici. E sarebbero le percosse ad aver causato le lesioni al cervello. Ma quello che ha fatto scattare la denuncia è stato anche l’aver constatato che una seconda figlia della donna, di due anni e mezzo, è ancora ricoverata all’Ospedale Vincenzo Cervello di Palermo dove era stata portata una settimana fa per fratture alle braccia. La donna è attualmente di nuovo incinta.