Due bambini di 10 anni annegano nel Lago dʼOrta per recuperare il pallone

NOVARA - Due bambini di 10 anni annegano nel Lago d’Orta tentando di recuperare il pallone. La tragedia si è consumata ieri, di fronte ai genitori, al lago D’Orta. I cuginetti senegalesi erano residenti a San Maurizio D’Opaglio (Novara), con i genitori. La disgrazia è avvenuta mentre i due bimbi stavano tentando di recuperare un pallone finito in acqua, ma non sono riusciti a tornare a riva. Un testimone del fatto, quando si è accorto cosa stava accadendo ha tentato di soccorrere i cuginetti. Purtroppo però è riuscito a recuperarne soltanto uno, che tuttavia era già privo di vita. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato l’altra piccola vittima. Dopo l’allarme, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare il secondo corpicino, anch’esso senza vita. Disperati i genitori.

Il luogo dell'incidente

La tragedia che ha colpito le famiglie dei due bimbi si è consumata nel tratto del Lago D’Orta che bagna la zona di San Maurizio d’Opaglio, nel Novarese. Le due famiglie erano giunte al lago per passare una domenica in spensieratezza, dal Cusio (VCO), dove risiedono. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due bimbi erano entrati in acqua, intorno alle 15:00, per recuperare il pallone con cui stavano giocando in riva al lago. Il pallone però non era più facilmente recuperabile, e i due cuginetti, passo dopo passo, si sono allontanati per poi arrivare in un punto in cui l’acqua è più alta e non si tocca più il fondo. Pochi istanti dopo sono scomparsi dalla vista.

L’allarme

Subito dopo, le grida di chi aveva assistito alla scomparsa improvvisa dei due bimbi pare abbiano attirato l’attenzione di un gruppo di occupanti una delle imbarcazioni che in quel momento stavano solcando il lago. Questi si sono precipitati sul luogo della scomparsa dei piccoli. Davanti ai genitori, zii e altri cugini dei due bimbi, un uomo dell’equipaggio è riuscito a recuperare il corpo già di uno dei due. Riportato a riva, tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sgomenti i genitori.

I soccorsi

Allertato il 118 dai presenti, poco dopo sono giunti sul luogo in elicottero da Borgosesia, una squadra di sommozzatori dei Vigli del Fuoco che si sono prodigati per recuperare il secondo bambino. Anche lui è stato trovato senta vita. Insieme ai soccorritori sono giunti sul posto anche i Carabinieri che hanno svolti gli accertamenti. Si è così scoperto che le due piccole vittime di 10 anni non erano entrati in acqua da soli, ma insieme ad altri bambini – tutti di età compresa tra gli 8 e 12 anni. Solo che poi non sono riusciti a tornare a riva, ma sono stati letteralmente inghiottiti dalle acque, lì più profonde, perché probabilmente inesperti non capaci di nuotare.