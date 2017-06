Terrorismo, fermata ad Alessandria foreign fighters italiana

TORINO - Una donna italiana, nata a Milano, si sarebbe radicalizzata, per diventare una «foreign fighters», e combattere sul fronte siriano. Per questo la notte scorsa è stata fermata come «indiziata di delitto» dalla Digos di Alessandria e con l'accusa di «associazione di con finalità di terrorismo internazionale». La notizia oggi è stata riportata da diversi quotidiani. La giovane si chiama Lara Bombonati ed ha 26 anni. «Non ho ancora avuto modo di conoscere il contenuto degli atti e le contestazioni» dice il difensore d'ufficio, l'avvocato Nicoletta Masuelli di Alessandria. E aggiunge: «Resta in attesa di sapere quando sarà fissata l'udienza di convalida».

Già fermata e espulsa

Secondo i media, il marito dela la donna sarebbe un foreign fighter italiano morto in battaglia. La 26enne fu fermata a gennaio scorso in Turchia, vicino al confine con la Siria, e successivamente espulsa.

L'inchiesta

L'inchiesta sulla ragazza è coordinata dal procuratore capo Armando Spataro e dal sostituto Antonio Rinaudo. Secondo le accuse la donna sarebbe entrata in contatto con alcuni soggetti maghrebini. Forse una relazione sentimentale, alla base della sua conversione. Legami pericolosi che alimentato i sospetti dell'antiterrorismo italiano, al punto da ritenerla inserita nel gruppo Hayat Tahrir al-Sham, «Organizzazione per la liberazione del Levante» nato all'inizio dell'anno dalla fusione di quattro formazioni minori.