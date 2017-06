Sesso orale in piazza San Domenico a Napoli, fermata la ragazza dello scandalo

NAPOLI – Atti, davvero, osceni il luogo pubblico. Accade a Napoli, in pieno centro storico. Una ragazza, in piazza San Domenico è ripresa in un video mentre ha un rapporto orale in mezzo alla folla. Qualche giorno dopo, per la precisione ieri sera mercoledì 21 giugno, nella stessa piazza arrivano all’improvviso alcuni agenti della polizia in motocicletta. Subito dopo si forma un capannello di persone incuriosite da quanto stava accadendo. Gli agenti sono intorno a una coppia di ragazzi: sono i due protagonisti del video scandalo. Stando alle testimonianze i due protagonisti del rapporto orale non oppongono resistenza alle forze dell’ordine. I due rimangono lì, in stato di fermo, per circa 40 minuti. Dopo di che sopraggiungono altre volanti della polizia.

Difesa dai presenti

Mentre gli agenti compiono il loro dovere, la ragazza di origini uruguaiane, in particolare, appare visibilmente turbata e spaventata da quanto sta accadendo e per quello che le viene contestato. Nel frattempo, alcuni dei presenti (tra cui alcuni attivisti dell’Ex OPG di Napoli) prendono le difese della ragazza mentre si cerca di capire esattamente cosa stia accadendo. Le risposte vaghe delle forze dell’ordine, secondo il racconto di alcuni testimoni, avrebbero infastidito alcuni dei presenti. Gli agenti avrebbero comunque poi precisato che si trattava di un normale controllo dei documenti e dell’identità dei due ragazzi. I poliziotti avrebbero anche chiesto a chi voleva riprendere la scena con lo smartphone di evitare di fare video o scattare foto. Nel frattempo, la ragazza è stata portata via a bordo di una delle volanti. Sorte migliore invece per il ragazzo che è stato lasciato libero. Per la ragazza si può presumibilmente prevedere una contestazione per atti osceni in luogo pubblico.