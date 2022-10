I migliori Gaming Festival del 2022: gli eventi da non farsi scappare

Quella dei gamer è una comunità davvero molto attiva, sia in Italia che all’estero, che vive e prospera generalmente nel mondo virtuale di internet. Ma con i festival dedicati al mondo dei videogame si presenta di tanto in tanto l’occasione di passare dal mondo virtuale a quello reale e sono dunque tantissimi gli appassionati a prendervi parte. In queste occasioni l'intera comunità ha l’opportunità di riunirsi per scambiarsi opinioni e intrecciare nuove amicizie, ma anche di scoprire i nuovi titoli più importanti del momento con i vari trailer in anteprima e tutte le novità che riguardano il settore del gaming.

Nei vari stand allestiti in queste occasioni, ai partecipanti viene offerta la ghiottissima possibilità di giocare in anteprima i videogame di prossima uscita, usufruendo di postazioni super attrezzate capaci di regalare un’esperienza di gioco davvero unica.

In queste fiere è infatti possibile non solo provare i software, ma anche mettere le mani su joypad, controller, console e, per gli amanti del gaming su pc, provare hardware di ultimissima generazione dato che, si sa, i videogiochi sono sempre avidi di risorse.

Tra gli eventi più famosi vi è sicuramente il Pixel Heaven Festival che si tiene annualmente in Polonia, conclusosi tra l’altro da poco, e che ogni anno attira migliaia di gamer da tutta Europa.

Ma tra i succitati stand, quali sono i giochi che destano il maggior interesse tra i gamer?

Quali sono i giochi più apprezzati?

A richiamare l’attenzione dei gamer sono soprattutto i giochi di strategia. In questo campo a dominare sono sicuramente i giochi di strategia per pc che richiedono un notevole impegno da parte del gamer che si cimenta mettendo in campo tutte le sue abilità per portare a termine la missione.

Questi giochi sono talmente apprezzati e giocati che gli sviluppatori hanno man mano, nel corso delle versioni, apportato delle notevoli migliorie nell’esperienza di gioco per renderli più coinvolgenti, con campagne via via più avvincenti e un comparto grafico sempre più sviluppato, anche in virtù dei progressi tecnici che ci hanno permesso di avere schede grafiche dal potenziale inimmaginabile.



Molto apprezzata è la possibilità di giocare in modalità multiplayer dando la possibilità ai gamer partecipanti di creare alleanze per combattere la squadra avversaria: possiamo solo immaginare quanto possa essere coinvolgente questa modalità di gioco. Chiaramente i videogame sin qui citati non sono gli unici a presentare questa modalità di gioco.

I game festival in Italia: tra novità e pietre miliari

In Italia vi sono tantissimi eventi dedicati al mondo dei videogame e combinano eventi dal vivo e in live streaming così da dare a tutti l’opportunità di partecipare. Tra questi vi è il Summer Game Fest, un evento ricco di appuntamenti da non perdere con autori, sezione Q&A e tanto altro.

Ma i game festival non rappresentano solo l’opportunità per conoscere tutte le novità; i nostalgici avranno l’occasione di poter trovare delle chicche del passato, i cosiddetti abandonware.

Un esempio su tutti è il Passione Amiga Day, il festival dedicato al mitico personal computer commercializzato dalla Commodore che negli anni ‘80 diede vita ad un vero e proprio fenomeno.

Che dire, prepariamoci ad una stagione ricca di interessanti eventi dedicati al gaming a cui gli appassionati del settore, non sapranno dire no!