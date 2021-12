Meta lancia Horizon Worlds, la piattaforma social VR

Meta ha lanciato la sua app per il mondo virtuale, mentre la piattaforma continua a portare avanti suoi progetti per creare un metaverso. L'app Horizon Worlds utilizza un visore Quest 2 e consente ai suoi utenti di esplorare mondi creati da altri utenti e aiutare a costruirne altri. La società di Mark Zuckerberg ha aggiunto che sta lanciando un gioco di tag laser nella App e creerà dei modelli per consentire agli utenti di creare i propri giochi.

La piattaforma di punta di Meta, Facebook, si trova nella bufera per la scarsa moderazione dei contenuti e dell'incitamento all'odio. La società, presentando la nuova app ha chiarito che desidera che Horizon Worlds «sia un ambiente sicuro e rispettoso» e che gli utenti sono obbligati a seguire la condotta dell'azienda nella politica VR.

La piattaforma offre la possibilità di creare una zona sicura personale che consente agli utenti di fare pausa, bloccare e disattivare l'audio o segnalare delle persone. Ad agosto, la società aveva lanciato Horizon Workrooms per creare spazi di lavoro per uffici nella realtà virtuale.