Famenu, il menù digitale gratis scelto da oltre 4.000 ristoranti

Minori costi per la gestione del locale e più sicurezza con il menu digitale gratuito di Famenu, immediatamente visibile con il QR code e condivisibile sui canali web e social dell’azienda. È il servizio lanciato in corrispondenza dei primi mesi del lockdown da Andrea Faliva, imprenditore digitale e appassionato del settore food.

Accessibile sia da www.famenu.it che da Google Play, in forma di applicazione, il servizio prevede un pacchetto base gratuito e una serie di funzioni aggiuntive, integrate a costo zero o a prezzi irrisori, attraverso lo Shop del portale. Si tratta di funzionalità progettate per supportare a 360 gradi gli imprenditori del mondo Ho.Re.Ca.

A pacchetto base gratuito si aggiunge una suite completa di servizi tra cui figurano funzionalità per menù multilingua, promozioni, gestione delle comande e molto altro ancora. Presenti anche funzioni specifiche per delivery e takeaway, che consentono di ordinare direttamente da Famenu.

«Si tratta di una risorsa digitale che tiene conto delle difficili condizioni economiche in cui verseranno molte attività», spiega Faliva. E infatti Famenu porta diversi vantaggi, tra cui un risparmio di tempo e denaro.

L’adozione del menu digitale gratuito aumenta la sicurezza al ristorante, evitando il rischio di contagio connesso al supporto cartaceo. Il cliente consulta l’offerta direttamente dallo smartphone, senza neppure bisogno di installare l’app, grazie al lettore QR code integrato. Bastano il NomeFamenu e il QR code di Famenu, l'unico a funzionare sul 99,8% dei dispositivi.

La generazione del link associato al menù consente poi l’implementazione di un listino online e costantemente aggiornato sui canali web presidiati dal ristorante: dai social network a Google Maps.

I ristoratori hanno sempre a disposizione il supporto del team di assistenza, attivo 24 ore su 24, via chat, e-mail e telefono. E su www.famenu.it sono visibili diversi esempi d’uso, oltre a Faq, servizi integrativi per il menù digitale e molto altro ancora. Sono questi vantaggi che hanno portato oltre 4.000 ristoratori a scegliere Famenu. Il servizio ottiene ogni ora 15.000 consultazioni.

Non perdere tempo: attiva ora il menù digitale gratuito, visita www.famenu.it.