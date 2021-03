Samsung annuncia Galaxy A52, A52 5G e A72: l’innovazione è sempre più accessibile

Samsung Electronics ha svelato i nuovi Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72, rendendo l’innovazione accessibile a tutti. Le ultime novità della serie Samsung Galaxy A forniscono nuove possibilità di espressione grazie a una fotocamera avanzata, offrono un’esperienza di visione eccellente attraverso lo scorrimento fluido dello schermo e garantiscono una maggiore serenità grazie alla resistenza all’acqua e alla lunga durata della batteria. L’esperienza mobile con la serie Galaxy A viene, inoltre, migliorata attraverso l’ecosistema di dispositivi connessi Galaxy, come Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag e Galaxy Tab.

«Samsung si impegna da sempre a soddisfare i desideri e le esigenze degli utenti e con la serie Galaxy A intendiamo democratizzare l’innovazione, permettendo a tutti di accedere alle tecnologie più all’avanguardia», ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. «I nuovi Galaxy A52, A52 5G e A72 incorporano la filosofia del brand Galaxy, offrendo innovazioni, funzionalità e servizi avanzati ad un prezzo accessibile».

Creare, comunicare ed esprimersi grazie a un’eccezionale fotocamera

Samsung ha raggiunto nuovi standard in ambito fotografico e Galaxy A52, A52 5G e A72 non fanno eccezione. Grazie alle funzioni innovative della fotocamera della nuova serie Galaxy A, è possibile scattare foto in modo facile e divertente.

Fotocamera versatile: è semplice ottenere scatti e video vividi e definiti, grazie alla quadrupla fotocamera con una risoluzione da 64MP. È anche possibile trasformare istantaneamente i video in 4K dei propri momenti preferiti in immagini ad alta risoluzione da 8MP grazie alla funzionalità Fermo Immagine 4K. Inoltre, Ottimizzatore Scena sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere il setting ottimale per scattare 30 categorie differenti di immagini, dal cibo ai panorami, fino agli animali domestici.

è semplice ottenere scatti e video vividi e definiti, grazie alla quadrupla fotocamera con una risoluzione da 64MP. È anche possibile trasformare istantaneamente i video in 4K dei propri momenti preferiti in immagini ad alta risoluzione da 8MP grazie alla funzionalità Inoltre, sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere il setting ottimale per scattare 30 categorie differenti di immagini, dal cibo ai panorami, fino agli animali domestici. Massima stabilità: sia che si stia filmando l’ultimo balletto di tendenza o un nuovo trick con lo skateboard, l’OIS (Stabilizzazione Ottica dell’immagine) garantisce che immagini e video siano sempre nitidi e stabili. Inoltre, la Modalità Notte sfrutta l’elaborazione multi-frame per combinare 12 immagini in una, ottenendo scatti luminosi e definiti anche al buio.

sia che si stia filmando l’ultimo balletto di tendenza o un nuovo trick con lo skateboard, l’OIS (Stabilizzazione Ottica dell’immagine) garantisce che immagini e video siano sempre nitidi e stabili. Inoltre, la Modalità Notte sfrutta l’elaborazione multi-frame per combinare 12 immagini in una, ottenendo scatti luminosi e definiti anche al buio. Divertimento assicurato: è possibile migliorare lo stile e dare un tocco personale ai propri contenuti utilizzando le funzionalità AR Emoji e I Miei Filtri. Inoltre, ora si potrà applicare i filtri a realtà aumentata di Snapchat grazie alla Modalità Divertimento direttamente nell’app fotocamera nativa.

Un display innovativo e design raffinato

Samsung ha migliorato l’esperienza d’uso e lo stile della serie Galaxy A grazie a un display vivido e a un design sofisticato, perfetto per adattarsi e rispecchiare il proprio stile di vita.

Schermo più luminoso e fluido: l’apprezzato display Super AMOLED di Samsung migliora la visione dei propri show preferiti, mentre l’esperienza di scorrimento è ancora più fluida grazie al refresh rate da 120 Hz per il Galaxy A52 5G e da 90 Hz per Galaxy A52 e A72. Infine, la luminosità migliorata da 800 nit permette di continuare a guardare i propri contenuti anche all’aperto sotto la luce diretta del sole.

l’apprezzato display Super AMOLED di Samsung migliora la visione dei propri show preferiti, mentre l’esperienza di scorrimento è ancora più fluida grazie al refresh rate da 120 Hz per il Galaxy A52 5G e da 90 Hz per Galaxy A52 e A72. Infine, la luminosità migliorata da 800 nit permette di continuare a guardare i propri contenuti anche all’aperto sotto la luce diretta del sole. Esperienza di visione confortevole: il display vanta la certificazione «Eye Care» e, grazie alla funzionalità «Eye Comfort Shield», è in grado di modificare automaticamente la temperatura dei colori in base a determinati pattern di utilizzo dello smartphone per ridurre l’affaticamento della vista.

il display vanta la certificazione «Eye Care» e, grazie alla funzionalità «Eye Comfort Shield», è in grado di modificare automaticamente la temperatura dei colori in base a determinati pattern di utilizzo dello smartphone per ridurre l’affaticamento della vista. Design rinnovato: la nuova serie Galaxy A presenta un design innovativo, al contempo semplice e deciso, con linee morbide e un alloggiamento della fotocamera minimale.

Ampliare le proprie esperienze grazie alla potenza dello straordinario ecosistema Galaxy

La nuova serie Galaxy A offre un’esperienza di livello superiore grazie alla possibilità di connettersi senza soluzione di continuità all’ecosistema Galaxy.

Organizzazione e connessione: SmartThings permette di connettere e controllare migliaia di dispositivi all’interno della casa direttamente dagli smartphone della gamma Galaxy A, inclusi wearable, tablet, PC e TV. Inoltre, con SmartThings Find e il localizzatore Bluetooth Galaxy SmartTag è possibile rintracciare oggetti e dispositivi compatibili più facilmente e con indicazioni più dettagliate.

permette di connettere e controllare migliaia di dispositivi all’interno della casa direttamente dagli smartphone della gamma Galaxy A, inclusi wearable, tablet, PC e TV. Inoltre, con e il localizzatore Bluetooth è possibile rintracciare oggetti e dispositivi compatibili più facilmente e con indicazioni più dettagliate. Musica in compagnia senza pensieri: che si partecipi a un allenamento di gruppo a casa o si ascolti l’ultimo podcast con gli amici, è possibile connettersi e ascoltare la musica insieme. Music Share sincronizza semplicemente uno smartphone con il dispositivo di un amico per condividere la musica senza bisogno di accoppiare gli altoparlanti. Inoltre, basta connettere due coppie di Galaxy Buds allo stesso smartphone per vivere un’esperienza d’ascolto in coppia con Buds Together.

che si partecipi a un allenamento di gruppo a casa o si ascolti l’ultimo podcast con gli amici, è possibile connettersi e ascoltare la musica insieme. sincronizza semplicemente uno smartphone con il dispositivo di un amico per condividere la musica senza bisogno di accoppiare gli altoparlanti. Inoltre, basta connettere due coppie di Galaxy Buds allo stesso smartphone per vivere un’esperienza d’ascolto in coppia con Condivisione in tutta semplicità: Quick Share permette di inviare foto e video facilmente, senza limiti di dimensione, a un dispositivo Galaxy vicino per avere conferma immediata prima di postare un selfie di gruppo. Cambiare idea sulle persone con cui condividere foto e video e annullarle anche dopo averle inviate è possibile con un semplice tocco grazie a Private Share.

Sempre più innovativi con la fantastica copertura Galaxy

La nuova serie Galaxy A offre alcune caratteristiche e funzionalità fondamentali che tutti gli utenti Galaxy meritano di provare.

Protezione e Sicurezza : Galaxy A52, A52 5G e A72 sono resistenti all'acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP67 . Aggiungendo Samsung Care+ , è possibile tutelarsi dagli imprevisti grazie a un supporto immediato e a una copertura garantita per danni, guasti, furto e smarrimento. Infine, grazie alla protezione Samsung Knox integrata, è possibile salvaguardare ciò che più conta: Samsung Knox è il sistema di sicurezza di Samsung che protegge le informazioni personali e i dati in tempo reale.

: Galaxy A52, A52 5G e A72 sono resistenti all'acqua e alla polvere grazie alla certificazione . Aggiungendo , è possibile tutelarsi dagli imprevisti grazie a un supporto immediato e a una copertura garantita per danni, guasti, furto e smarrimento. Infine, grazie alla protezione integrata, è possibile salvaguardare ciò che più conta: Samsung Knox è il sistema di sicurezza di Samsung che protegge le informazioni personali e i dati in tempo reale. Batteria a lunga durata: è possibile scattare foto, creare contenuti e utilizzare lo smartphone senza rallentamenti grazie alla potente batteria in grado di durare fino a due giorni. La batteria di A52 è da 4.500 mAh, mentre quella di A72 è da 5.000 mAh.

è possibile scattare foto, creare contenuti e utilizzare lo smartphone senza rallentamenti grazie alla potente batteria in grado di durare fino a due giorni. La batteria di A52 è da 4.500 mAh, mentre quella di A72 è da 5.000 mAh. 5G ultrarapido : la vita scorre velocemente e gli smartphone devono adeguarsi. Con prestazioni potenti e ad alta velocità, Galaxy A52 5G rende accessibile la connettività 5G.

: la vita scorre velocemente e gli smartphone devono adeguarsi. Con prestazioni potenti e ad alta velocità, Galaxy A52 5G rende accessibile la connettività 5G. Funzionalità premium: Galaxy A52, A52 5G e A72 sono dotati di elementi Galaxy essenziali, come gli speaker stereo e la memoria esterna espandibile fino a 1TB. È possibile aumentare il livello degli altoparlanti stereo e attivare Dolby Atmos per un effetto surround tridimensionale, che offre un audio più realistico e più vivace durante l’uso di videogiochi o la visione di film. Inoltre, la One UI 3 riprogettata consente di vivere esperienze più intuitive e interazioni coerenti aumentando la velocità, riducendo le distrazioni ed evidenziando le informazioni importanti.

Galaxy A52, A52 5G e A72 sono dotati di elementi Galaxy essenziali, come gli speaker stereo e la memoria esterna espandibile fino a 1TB. È possibile aumentare il livello degli altoparlanti stereo e attivare Dolby Atmos per un effetto surround tridimensionale, che offre un audio più realistico e più vivace durante l’uso di videogiochi o la visione di film. Inoltre, la riprogettata consente di vivere esperienze più intuitive e interazioni coerenti aumentando la velocità, riducendo le distrazioni ed evidenziando le informazioni importanti. Supporto alla sostenibilità : Samsung valuta regolarmente i propri prodotti, confezioni e operazioni, così da scoprire nuove modalità per migliorare il proprio impegno alla sostenibilità. Per i nuovi Galaxy A52, A52 5G e A72, Samsung utilizza polpa legno e carta per minimizzare lo spazio inutilizzato e l’impatto ambientale della confezione.

: Samsung valuta regolarmente i propri prodotti, confezioni e operazioni, così da scoprire nuove modalità per migliorare il proprio impegno alla sostenibilità. Per i nuovi Galaxy A52, A52 5G e A72, Samsung utilizza polpa legno e carta per minimizzare lo spazio inutilizzato e l’impatto ambientale della confezione. Aggiornamenti software: Samsung si è sempre impegnata nel proporre agli utenti Galaxy sistemi operativi aggiornati e questo vale anche per la serie A. Galaxy A52, A52 5G e A72 supporteranno gli aggiornamenti del software per tre generazioni e i regolari aggiornamenti di sicurezza per un minimo di quattro anni

Disponibilità

La nuova serie Galaxy A sarà disponibile in Italia a partire dal 17 marzo, dopo l’evento di presentazione Galaxy Awesome Unpacked nelle colorazioni Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black e Awesome White.

Prezzi

Galaxy A72 sarà disponibile al prezzo consigliato di 499,90€

Galaxy A52 5G sarà disponibile al prezzo consigliato di 459,90€

Galaxy A52 sarà disponibile al prezzo consigliato di 379,90€