Marzo 2021: quali giochi arriveranno?

Se siamo gamer appassionati, ogni anno ci aspettiamo delle uscite coi fiocchi che possano rinnovare in noi il sacro fuoco della passione. Non possiamo certo evitare, poi, di menzionare il periodo che stiamo vivendo, perché, forse più che in precedenza, la nostra voglia di giocare è salita alle stelle, dato anche il fatto che, beh, è una delle poche cose che ci sono rimaste. Tolti gli aperitivi con gli amici, le feste, i ritrovi, i concerti, il cinema, i teatri...insomma, il panorama è sconfortante, ma almeno ci possiamo ancora aggrappare a giochi classici come Book of Ra (che non delude mai), o a nuove uscite: e proprio di queste abbiamo voglia di parlarvi oggi, nelle prossime righe. Ovviamente non potremo citarle tutte, ma di qualcosa possiamo parlare e, dato che un vecchio saggio ci diceva sempre che «Di ciò di cui si può parlare, si deve parlare chiaro, di ciò di cui non si può parlare, si deve tacere», ecco che noi ne parliamo, e ne parliamo chiaro. Siete pronti per scoprire quali novità ha in serbo per noi il 2021? Parliamo di belle novità, ovviamente: una volta tanto!

Le novità di marzo

I regali di gennaio e febbraio li abbiamo già scartati, divertendoci (forse) con qualche nuovo titolo gentilmente sfornato per il nostro sollazzo dalle migliori case produttrici. Ma vediamo cosa potremmo fare nei prossimi mesi, ora!

Cominciamo con Returnal, in uscita il 19 marzo su PS5: si tratta di un attesissimo ritorno di Hausemarque, che ci catapulta al centro delle avventure di un'astronauta bloccata in una specie di stasi su un mondo alieno, una specie di giorno della marmotta destinato a ripetersi ma con una differenza fondamentale: ogni volta, le insidie crescono. Pane per i vostri denti, magari, se siete disposti a sfidare un mondo sconosciuto e voi stessi, in una lotta davvero da fiato sospeso.

Yakuza 6: The Song of Life vedrà la luce il 25 marzo su PC, Xbox One via Xbox Game Pass: siamo a Tokyo, nel quartiere immaginario di Kamarocho, ma pure a Hiroshima (mon amour!), mentre cerchiamo di capire chi diavolo ha ucciso Haruka e ci prendiamo cura del suo piccolo neonato.

No, niente paura: non ci troveremo a passare tutto il giorno cambiando pannolini!

Monster Hunter House uscirà a fine marzo per Nintendo Switch: si tratta di (ma forse già lo sapete, via) un hunting game targato Capcom. Si tratta di un episodio esclusivo in cui troverete tratti comuni a Monster Hunter World, quindi senza la struttura open world ma comunque dinamicissima.

Partiremo da un villaggio ninja assieme a una compagnia di amici e vivremo di battute di caccia ai mostri. Appassionante? Lo scopriremo a fine marzo, ma già ora l'idea ci solletica un bel po'.



Ok, dopo questi titoli decisamente golosi, potreste placidamente confessarci di essere degli appassionati di briscola: di certo non ve ne faremo una colpa, anzi, la versione della briscola chiamata piace molto anche a chi scrive.

Ma perché non dedicarci a qualche bel titolone che possa fare la gioia dei nosrtri pomeriggi?