Minecraft, i comandi che non ti aspettavi

Il punto di riferimento per tutti i giocatori italiani è Minecraft Italia, il sito ufficiale dove trovi notizie, aggiornamenti, trucchi, suggerimenti, Mod, guide e tanto altro ancora - oltre, ovviamente, alla nuova lista comandi tutta da scoprire.

Il noto videogioco Minecraft ha aggiornato la lista dei comandi. I Comandi Minecraft sono uno strumento che offre molteplici opportunità e possibilità di giocare al meglio in modalità single player e di gestire in modo efficace il tuo server.

Sempre nuove avventure

Chi conosce Minecraft ha avuto la possibilità di apprezzare questo videogioco nato nel 2009 dalla mente del programmatore svedese Markus «Notch» Persson, e poi sviluppato e distribuito da Mojang Studios. Ma anche chi ancora non lo conosce ha la possibilità di scoprire un mondo fantastico in cui realizzare ed esplorare nuovi e infiniti mondi. Nel tuo mondo potrai costruire la tua casa: da quella più semplice sino a una dimora imponente o anche un castello. E con le Mod avventura potrai vivere nuove entusiasmanti avventure e sfruttare, per esempio, i biomi o altre strutture fantastiche.

Il gioco

Minecraft è un mondo realizzato con i suoi tipici «blocchi» o cubi. Non è uno sparatutto, ma un vero e proprio ambiente dove ognuno può realizzare e costruire tutto ciò che più gli pare e piace. Forte del successo a livello internazionale, Minecraft è stato definito uno dei giochi più influenti dell’ultimo decennio - cosa testimoniata dalle vendite che lo hanno reso uno tra i più venduti di sempre. In questo videogioco esistono diverse modalità: Sopravvivenza, Creativa e Avventura. Sta al giocatore decidere quale usare, in base alle proprie preferenze o voglia di giocare. Per esempio, in modalità sopravvivenza si ha a che fare con prove di diverse difficoltà e nemici da combattere per poter sopravvivere. Le creature che interagiscono con il giocatore di Minecraft possono essere neutre, ostili e passive; altre possono essere addomesticate. Ma queste sono solo alcune delle moltissime possibilità e caratteristiche di Minecraft che puoi scoprire sempre su Minecraft Italia.