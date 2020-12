Web developer: mansioni e competenze di uno dei professionisti più ricercati

In un mercato del lavoro che sembra apparentemente blindato, e messo a dura prova dalla recente pandemia, non mancano le opportunità di crescita per chi si assicura una preparazione professionale solida, ma soprattutto orientata a soddisfare le aspettative delle aziende.

Chi è lo sviluppatore web

Lo sviluppatore web o web developer, vanta una specializzazione orientata alla programmazione di applicazioni e siti web o piattaforme, con accesso pubblico dalla rete internet, o accesso privato da reti intranet.

Per poter operare è necessario disporre di competenze specifiche come la conoscenza dei linguaggi di programmazione fra i quali Javascript, PHP, ASP. Essenziale per un web developer saper utilizzare linguaggi di marcatura come CSS, XML e HTML, avere dimestichezza con la programmazione di database e protocolli di configurazione della rete e dei server, trovare soluzioni incentrate sulla sicurezza informatica per risolvere errori di funzionamento di un sistema o di un programma, ed eventuali falle nella sicurezza.

La proposta rivoluzionaria di Epicode per affrontare la professione restando al passo con i tempi

Restare al passo con i tempi è essenziale soprattutto per chi affronta il mondo del lavoro. Ne è consapevole il team di Epicode che offre un corso online per web developer davvero rivoluzionario.

Ripartito in tre mesi di attività intensa, il corso offre un metodo d’insegnamento al 70% pratico e al 30% teorico, garantendo la formazione di una figura lavorativa di cui il mercato ha un reale bisogno.

Per affrontare la professione, restando ancorati alla realtà, Epicode assicura un dialogo continuo fra i docenti e le aziende che gravitano nel mondo del lavoro. Ed è proprio in base a questo connubio che viene modulato il piano formativo scolastico.

Epicode opinioni a confronto con le aziende

Le aziende sono un partner d’eccellenza nella predisposizione del piano di studi e formazione del futuro web developer. Il rapporto stretto con le aziende fa della proposta Epicode una soluzione rivoluzionaria.

Proposte online, le lezioni vengono offerte in modalità «Bootcamp», con la garanzia di poter disporre di un coach personale a cui rivolgerti in ogni momento.

A garantire la straordinarietà della formula innovativa del corso è il metodo d’insegnamento «rivoluzionario così come la scommessa che facciamo con i nostri studenti, rimodulando in ogni momento il nostro modo di lavorare, per essere sempre al passo con i tempi e le esigenze degli studenti e delle aziende».

Il corso Epicode una chance per potersi reinventare professionalmente

Il corso di studi proposto da Epicode School offre una concreta possibilità di reinventarsi, e trovare lavoro facilmente, anche nel caso in cui non si disponga di una laurea o di un diploma.

Il corso Epicode unico nel suo genere anche nel prezzo

«Il nostro corso per web developer è unico nel suo genere anche nel prezzo - tengono a sottolineare dal team Epicode -. La quota di partecipazione è infatti più bassa di ogni master o corso professionalizzante dello stesso settore, e il pagamento è suddiviso in due rate, di cui la seconda rata va pagata solamente dopo che la scuola ha trovato il lavoro allo studente».