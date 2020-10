Tutto sulla nuova Citroën C3: la city car 2020 disponibile in Italia

Tra gli obiettivi delle case automobilistiche c’è, sicuramente, il comfort, la prestazione e la sicurezza durante ogni viaggio: anche e soprattutto in città. Tra le nuove city car in commercio Citroën C3 2020 sembra avere proprio una marcia in più.

Presentata a febbraio 2020, e disponibile da settembre in concessionaria, Citroën C3 è un’auto da città vincente non solo per il motore, ma anche e soprattutto per le linee realizzate migliorando quelle dei modelli precedenti che hanno conquistato oltre 750 mila clienti dal 2016.



Un punto forte del modello? Adatto a ogni esigenza e con allestimenti differenti per ogni cliente: privati e professionisti. Per non parlare dei 12 sistemi di assistenza alla guida che vi faranno viaggiare in completa tranquillità. Vuoi saperne di più? Andiamo alla scoperta di una delle migliori city car in circolazione.

Citroën C3 2020: design e allestimenti

Le linee morbide ma decise della carrozzeria non sono state dimenticate, semmai migliorate grazie alla combo con i sottili proiettori a LED alti che sfinano la vettura e alla tecnica di percezione di maggiore altezza sul cofano. Anche le ruote di grande diametro (640 mm) e gli Airbump laterali spingono l’auto verso il futuro.

Per quanto riguarda la scelta di stili e colori la promessa di personalizzazione è stata mantenuta: ci sono infatti ben 97 combinazioni esterne, 3 decorazioni inedite per il tetto e 4 colori, 2 nuovi cerchi, 3 ambienti interni e nuovi design per gli Airbump.

Citroën C3 2020 nasce con 3 allestimenti per i privati, a partire da 14.100 € con il modello Live di serie, per poi passare alla versione Feel e infine al top di gamma Shine. Citroën C3 Feel e Shine possono poi essere ulteriormente arricchite con due pack invidiabili.

Per i professionisti invece è disponibile Nuova Citroën C3 Van a 2 posti con motore benzina PureTech 83 S&S o Diesel 100 S&S oppure la Business Combi a 4 posti con motore BlueHDi 100 S&S e numerosi equipaggiamenti di serie.

I 12 sistemi di assistenza alla guida di nuova Citroën C3

La decisione di semplificare la vita a bordo di Citroën C3 è diventata realtà con l’allestimento di 12 sistemi di assistenza alla guida indispensabili per le auto da città:

6 sensori di parcheggio anteriori;

Funzione Keyless Access&Start di accensione e spegnimento, apertura e chiusura. Per non doversi più preoccupare delle chiavi;

di accensione e spegnimento, apertura e chiusura. Per non doversi più preoccupare delle chiavi; Active Safety Brake. Sistema sicuro di frenata di emergenza per evitare tamponamenti e incidenti;

Coffee break alert che avverte il guidatore di fare una pausa dopo esattamente 2 ore di guida (a oltre 65 km/h);

Luci smart . Passaggio da abbaglianti ad anabbaglianti intelligente a seconda del traffico;

. Passaggio da abbaglianti ad anabbaglianti intelligente a seconda del traffico; Driver attention alert per valutare l’attenzione del conducente alla guida

Telecamera di retromarcia e assistenza al parcheggio ;

; Hill Assist. La funzione che agevola la partenza in salita impedendo al veicolo di arretrare anche con pedale del freno alzato in fase di ripartenza;

Segnale di superamento di carreggiata con velocità maggiore a 60 km/h;

Sorveglianza dell’angolo morto (o cieco) che segnala la presenza di un veicolo;

(o cieco) che segnala la presenza di un veicolo; Riconoscimento dei limiti di velocità;

Regolatore e limitatore di velocità.