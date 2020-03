Gestione dei cookie affidabile e immediata con la soluzione Cookiebot

Tutti i coloro che possiedono o gestiscono uno o più siti internet devono adeguare l’utilizzo dei cookie e del tracciamento online alle vigenti normative europee. In genere, la conoscenza dei cookie da parte degli utenti si limita a una vaga associazione con quel messaggio che appare ogni volta che si accede a un nuovo sito. Tecnicamente, invece, i cookie sono piccoli file testuali inviati dai siti web ai browser dei visitatori; grazie alla loro funzione di «memoria» digitale, essi tengono traccia delle informazioni personali e delle abitudini di navigazione degli utenti.

Uno scenario regolamentato a livello europeo

Le autorità dell’Unione Europea, negli ultimi tempi, hanno disciplinato l’utilizzo di queste tecnologie in maniera piuttosto precisa: il Regolamento generale sulla protezione dei dati (meglio conosciuto con l’acronimo inglese GDPR) e la Direttiva - a breve Regolamento - ePrivacy prevedono sanzione salate per chi non abbia un banner cookie conforme alle loro indicazioni.

La soluzione di Cookiebot

Tra le diverse soluzioni presenti sul mercato, a spiccare è senza dubbio Cookiebot. Grazie al servizio cloud offerto, Cookiebot si propone di semplificare la vita dei proprietari di siti web attraverso una tecnologia del tutto automatizzata che si occupa di tutto ciò che riguarda i cookie sul tuo sito internet.

Tra le altre cose, Cookiebot mette a disposizione:

banner di consenso (opt-in) personalizzabili, che distinguono tra le varie tipologie di cookie, impostabili in 45 lingue diverse

Senza pensieri con Cookiebot

Utilizzare Cookiebot sul proprio sito web è facile e veloce. È sufficiente installare il relativo plugin Wordpress o seguire i pochi semplici passaggi indicati sul sito ufficiale Cookiebot : il piano base è gratuito!

Liberarsi da ogni preoccupazione sui cookie è ora possibile, grazie a Cookiebot!