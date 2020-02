Motorola presenta «moto g8 power»

MILANO - Motorola festeggia il traguardo di 100 milioni di smartphone moto g venduti a livello mondiale con l’arrivo di moto g8 power, smartphone all’avanguardia che offre esperienze di fascia premium. Una fotocamera creata per sorprendere, un display immersivo e una batteria a lunghissima durata che ti permette di fare tutto ciò che desideri senza preoccuparti di nulla. moto g8 power, infatti, garantisce fino a tre giorni1 di autonomia ed è dotato di un sistema di fotocamere con intelligenza artificiale, per un'esperienza di intrattenimento unica.

Moto g8 power: autonomia completa con 5000 mAh di batteria

Caricabatteria di emergenza, prese di corrente o modalità di risparmio energetico non sono più necessari.

moto g8 power è dotato di una batteria da 5.000 mAh progettata per garantire il massimo dell’autonomia, anche ascoltando fino a 188 ore di musica ininterrottamente o guardando video fino a 21 ore. Con moto g8 power è possibile scattare foto da vicino, da lontano o da qualsiasi altra prospettiva grazie al sistema Quad Camera con intelligenza artificiale. La messa a fuoco automatica a rilevamento di fase consente di mettere a fuoco il soggetto in un lampo con la fotocamera principale da 16MP o di scattare foto di paesaggi con l'obiettivo ultra grandangolare che include una porzione 4 volte maggiore nell'inquadratura rispetto a un obiettivo standard. Con il teleobiettivo ad alta risoluzione si possono catturare dettagli lontani, mantenendo una qualità d'immagine incredibilmente elevata; con la fotocamera Macro Vision si possono scattare primi piani sorprendenti per avvicinarsi 5 volte di più al soggetto. Per i selfie a prova di Instagram in qualsiasi condizione di luce, è possibile utilizzare la fotocamera frontale dotata di tecnologia Quad Pixel2 per foto nitide e vivide.

moto g8 power è stato progettato per dare vita ai contenuti preferiti dall’utente, grazie a potenti speaker dual stereo. Alimentato da un audio Dolby® intelligente, permette di ascoltare suoni più potenti del 50%³ per vivere un'esperienza audio cristallina: un home cinema, anche lontano da casa. I film, le serie e i giochi sono ancora più coinvolgenti sull’incredibile display Max Vision Full HD+ da 6,4». Grazie al processore Qualcomm® Snapdragon™ 665 octa-core e 4 GB di RAM, moto g8 power assicura tutte le prestazioni necessarie per navigare, lavorare e giocare senza problemi. E con i 64 GB di memoria si possono conservare tutte le app, le foto, la musica e le serie tv. Schizzi d’acqua o sudore non impediscono un utilizzo ottimale di moto g8 power. Il design idrorepellente4 assicura allo smartphone una completa protezione in qualsiasi ambiente. Moto g8 power rende la tua esperienza di utilizzo più semplice e piacevole grazie alle esclusive Moto Experience ed è inoltre dotato di una versione pura e ultra-leggera di Android™ 10.

Prezzo e disponibilità

moto g8 power è disponibile in Italia dal 7 febbraio 2020 a partire da € 249,99.