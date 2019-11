Facebook introduce un nuovo brand: via il blu per far spazio ai colori

NEW YORK - Facebook introduce un nuovo brand per i suoi prodotti e servizi nel tentativo di distinguere la società dall'app e dal sito web del social network. Instagram e WhatsApp sono due dei servizi che esibiranno il nuovo marchio FACEBOOK nelle prossime settimane, mentre la app e il sito web Facebook manterranno il consueto marchio blu. Il nuovo logo a letter maiuscole userà «caratteri tipografici su misura» e «angolo arrotondati» in modo da differenziare i prodotti dalla app. Il marchio comparirà anche in colori diversi a seconda del prodotto, per esempio su WhatsApp sarà verde.

Comunicare meglio la struttura proprietaria

«Volevamo che il marchio si connettesse con il mondo e le persone che lo abitano» ha affermato Facebook. «Il sistema di colori dinamico realizza questo obiettivo prendendo il colore del suo ambiente». Secondo il capo del marketing di Facebook Antonio Lucio: «il cambio di brand è un modo per comunicare meglio la nostra struttura proprietaria alle persone e alle aziende che usano i nostri servizi e per connettersi, condividere e far crescere il loro pubblico».

Il commento della Senatrice Warren

La mossa potrebbe essere una risposta al progetto della senatrice Usa Elizabeth Warren che ha annunciato di voler fare a pezzi le grandi società tech come Facebook, Amazon e Google e sottoporle a una normativa più severa. Ma Warren, scrivendo proprio su Facebook, ha commentato «Facebook può cambiare marchio come crede, ma non può nascondere il fatto di essere troppo grande e potente. E' tempo di fare a pezzi Big Tech».