Automazione, Schneider Electric a caccia di startup

ROMA - Greentown Labs è il più grande incubatore di startup CleanTech americano; Schneider Electric è il leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione. Da una coppia così non poteva che nascere un’opportunità di altissimo livello per le startup di tutto il mondo.

Si chiama Greentown Labs Bold Idea Challenge, un programma di accelerazione della durata di 6 mesi basato nella sede di Greentown Labs a Somerville, MA (USA). La call è aperta fino al 20 luglio prossimo e si rivolge a imprenditori e innovatori che abbiano idee innovative su come trasformare il modo in cui le persone usano e gestiscono l’energia - attraverso nuovi prodotti, tecnologie, modelli di business. Partecipare al programma consente di avere accesso immediato a mentorship, risorse di business, risorse tecniche e di collaborare per lanciare startup di successo, con un supporto diretto da parte di Schneider Electric.

Le specifiche aree di interesse per candidarsi a Greentown Labs Bold Idea Challenge includono – ma non sono limitate a – queste categorie.

· Building & IT: home automation, edifici autonomi, monitoraggio e raffreddamento data center

· Industry: analytics evolute; innovazione nella convergenza fra tecnologie operative e IT; cybersecurity industriale

· Energia: il nuovo scenario dell’energia; digitalizzazione della rete di distribuzione elettrica; servizi IoT.

I candidati che saranno scelti potranno ottenere fino a 25.000 dollari in finanziamento non dilutivo, uno spazio per lavorare nel Greentown Labs Global Center for Cleantech Innovation, ingresso in Greentown Launch, un programma di accelerazione di 6 mesi per start up che si svolge in Greentown Labs, accesso esclusivo ai network di Greentown Labs e di Schneider Electric , partnership e/o investimenti da parte di Schneider Electric entro la fine del programma.

Le candidature saranno valutate in base al potenziale impatto che le soluzioni proposte possono avere in termini di incremento dell’efficienza, dell’automazione, di una migliore esperienza utente, ed in base a come queste soluzioni possono supportare una più rapida transizione verso un’economia dell’energia distribuita, digitalizzata e decarbonizzata.

I candidati devono rivelare lo stato di qualsiasi proprietà intellettuale rilevante per i progetti proposti; la proprietà intellettuale di quanto proposto sarà pienamente protetta per tutto il processo di review. Ci si può candidare a Greentown Labs Bold IDeas Challenge entro il 20 luglio 2018, ore 23.59.