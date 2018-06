Le 5 startup del Demo Day di Luiss Enlabs

ROMA - Design iconico, «on a budget» e di seconda mano, intelligenza artificiale applicata alla biomedicina per ridurre i tempi di diagnosi delle malattie rare, il primo studio di tatuaggi virtuale al mondo e il primo servizio in Europa rivolto agli sportivi per la creazione di formule di integratori alimentari personalizzati, per chiudere con un algoritmo capace di creare prodotti per capelli specifici: sono le soluzioni innovative offerte rispettivamente da Deesup, GenomeUP, Inkdome, My Lab Nutrition e Shampora, le startup presentate al Demo Day del percorso di accelerazione di Luiss Enlabs.

«Le startup presentate, attive in settori molto diversi, sono pronte a crescere grazie al nostro programma di accelerazione che, attraverso una metodologia oggi affermata a livello europeo, è in grado di selezionare i migliori talenti e di trasformare, in soli 5 mesi, progetti promettenti in imprese che già producono risultati - ha detto Luigi Capello CEO di LVenture Group e Founder di

LUISS EnLabs -. L’ecosistema di LVenture Group ha creato in questi anni oltre 1.100 posti di lavoro per i giovani. Una dimostrazione concreta di come il Venture Capital rappresenti oggi una leva fondamentale per lo sviluppo economico, per l’occupazione e per le nuove generazioni: un asset imprescindibile su cui le istituzioni devono puntare per aprire veramente una finestra sul futuro e proiettarvi con fiducia il nostro Paese».

Nello specifico:

Deesup è il marketplace per vendere e acquistare elementi esclusivi di design firmato di seconda mano, garantendo l’autenticità e la buona conservazione degli arredi.

GenomeUp è un software per migliorare la diagnosi e la terapia di un paziente tramite lo studio del DNA, che grazie all'Intelligenza Artificiale (AI) riduce i tempi di attesa di analisi estremamente complesse, da 12 mesi a 24 ore.

Inkdome è il tattoo studio virtuale che, attraverso l’Intelligenza Artificiale (AI), assiste gli utenti nella scelta del tatuaggio più adatto al proprio stile e permette di mettersi in contatto con i migliori artisti certificati.

My Lab Nutrition è il servizio rivolto agli sportivi per creare integratori alimentari personalizzati mediante un laboratorio interattivo per mettere a punto la formula ideale e un e-commerce per acquistare direttamente i prodotti creati.

Shampora realizza uno shampoo personalizzato e su misura, mediante un assistente virtuale che, analizzando le esigenze specifiche dell’utente, suggerisce a ogni persona la soluzione ideale per prendersi cura dei propri capelli.