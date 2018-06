Bioupper, la call per startup è stata posticipata

MILANO - È stata posticipata al 17 giugno la scadenza per la presentazione dei progetti legati alla Call for Ideas di BioUpper, il concorso a sostegno dei giovani talenti che vogliono creare una start up nelle scienze della vita ideato da Novartis Italia e Fondazione Cariplo e che quest’anno vede la partecipazione anche di IBM. L’iniziativa, arrivata alla terza edizione, è promossa in collaborazione con Cariplo Factory, il polo della Fondazione dedicato a progetti di open innovation.

Il gran numero di richieste pervenute nelle ultime settimane ha spinto gli organizzatori a estendere di qualche giorno il termine ultimo per l’invio dei progetti, così da offrire al maggior numero possibile di persone l’opportunità di partecipare al bando.

BioUpper si rivolge a ricercatori, giovani talenti e a tutti coloro che progettano e sognano di tradurre un’idea in impresa, con l’obiettivo di aiutarli a elaborare e presentare progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo delle scienze della vita. Dopo un attento processo di screening, il 5 luglio 2018 verranno indicati i venti migliori team che accederanno al «Selection Day» che si terrà a Milano il 20 luglio. Nel corso di questa giornata, i gruppi di lavoro presenteranno la propria iniziativa in una sessione di elevator pitch davanti a una giuria composta da rappresentanti di Novartis, Fondazione Cariplo, IBM e da esponenti di primo piano del mondo scientifico ed accademico italiano e della startup community.

I più meritevoli verranno accompagnati in un percorso personalizzato di formazione e accelerazione, che coinvolgerà un’ampia rete di incubatori e acceleratori sparsi sul territorio nazionale. Questo percorso consentirà ai team in gioco di accedere a risorse, strutture e relazioni fondamentali per potenziare le proprie competenze tecniche e le proprie attitudini imprenditoriali.

Al termine della fase di accelerazione, ciascun team sarà chiamato a presentare i risultati raggiunti nel corso dell’evento finale. I tre migliori gruppi di lavoro riceveranno ciascuno un contributo economico fino a 180mila euro in servizi per lo sviluppo del proprio progetto d’impresa.

Per candidarsi è sufficiente accedere al sito www.bioupper.com e inviare, compilando il form dedicato, una proposta che rientri in uno degli ambiti di applicazione: patient experience & journey, personalized health & medical Internet of Things, health data & analytics.