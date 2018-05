A Torino un mese dedicato a innovazione e digitale: gli eventi da non perdere

TORINO - Domani in Toolbox Coworking, prende il via una nutrita serie di appuntamenti dedicati alla creatività, alla innovazione e al networking. Si parte con la tredicesima edizione di Share Festival, piattaforma cross-disciplinare per la promozione di arte e cultura contemporanea nell’epoca digitale. L’edizione di quest’anno intitolata Frankenstein | Il Moderno Prometeo, prevede un ricco calendario di mostre, workshop e conferenze attorno al tema dell’ibridizione tra gli strumenti digitali e l’Arte Contemporanea, nell’anno in cui ricorre il bicentenario dell’opera di Mary Shelley.

Il percorso espositivo composto dalle opere finaliste dello Share Prize XI – premio internazionale per il miglior lavoro di arte digitale – e da un nutrito gruppo di opere di artisti selezionati per Artmaker2 – progetto che unisce la pratica artistica con competenze di tipo informatico e tecnologico sarà visitabile gratuitamente in Toolbox, fino al 3 giugno. Il giorno dell’inaugurazione verrà arricchito dalla sound performance di Gianluca ‘Jazza’ Guerra (Trieste Science+Fiction Festival).

Nei giorni successivi, oltre alla possibilità di visitare gratuitamente le mostre, un ricco calendario di incontri e conferenze accompagnerà il programma di Share Festival XIII. Tra queste segnaliamo il dibattito tra Bruce Sterling (direttore artistico di Share Festival), Juan Carlos de Martin (professore al Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino, direttore NEXA Center for Internet and Society) e Wolf Lieser (direttore DAM - Digital Art Museum di Berlino) che si confronteranno sul rapporto tra Arte, tecnologia, Internet e società. La stessa sera ci sarà la performance CAVE di Expert nothing + Dj Doobie. Infine, il 3 giugno alle 18 Jasmina Tesanovic condurrà la conferenza TransFrankenstein, con Régine Debatty, Margherita Pevere e Verena Friedrich

Torino Mini Maker Faire

In contemporanea con Share Festival XIII, da venerdì 1 a domenica 3 giugno, si svolgerà la quinta edizione della Torino Mini Maker Faire, l’evento dedicato agli artigiani digitali e alla creatività. Oltre cento realtà creative provenienti prevalentemente da Torino e Piemonte, ma anche ospiti internazionali, esporranno gli esiti delle loro idee all’interno della tradizionale fiera, arricchendo il programma con più di 50 workshop, dibattiti e conferenze. La giornata inaugurale di venerdì 1 giugno sarà dedicata esclusivamente ad attività per le scuole – curate da FabLab for Kids, mentre la fiera aprirà al pubblico il weekend del 2 – 3 giugno, dalle 10.00 alle 20.00 con ingresso gratuito. Ospiti di livello internazionale allargheranno il panorama dell’innovazione attraverso il racconto di esperienze ormai consolidate e riconosciute a livello globale. Per esempio, Tomas Dìez – urbanista, direttore del Fablab Barcelona e coordinatore globale della Fab Academy, che domenica 3, alle ore 10, terrà una conferenza intitolata Designing Emergent Futures. Diez è stato premiato lo scorso anno dal Guardian e da Nesta Foundation come uno dei 10 migliori innovatori digitali.

Sempre nel pomeriggio di domenica, dalle ore 17, Alessandro Ranellucci (Team per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio) e Angelo Raffaele Meo (coordinatore delle due commissioni ministeriali per l’Open Source 2003 e 2007), moderati da Marco Ciurcina (Avvocato, Centro Nexa), dialogheranno sul tema Pubblica Amminstrazione e Software Libero in Italia. La fiera sarà l’occasione per vedere all’opera e conoscere maker, startup innovative, artigiani, professionisti ed esperti di tecnologia riuniti sotto l’insegna dell‘innovazione in tutte le sue forme: artigianato digitale, stampa 3D, elettronica e robotica, coding, Internet of Things, domotica, biotecnologia, nanotecnologia, wearable tech e molto altro ancora.

Startuppato

Giusto il tempo di ritirare il fiato e a partire dalle ore 18 del 14 giugno - per tutto il fine settimana - Toolbox – Hub di innovazione e coworking di Torino sarà nuovamente teatro di un altro importante evento all’insegna della innovazione e della imprenditorialità creativa: Startuppato. L’appuntamento organizzato da Treatabit, il percorso di incubazione di I3P – Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino dedicato ai progetti digitali, per questa edizione guarderà ai temi della mobilità sostenibile, dell’intelligenza artificiale e della Cyber Security. Oltre 100 startup innovative saranno accolte negli oltre 800 mq dell’area espositiva del coworking e avranno l’opportunità di mostrare le loro idee in anteprima e farsi conoscere da potenziali utenti e clienti. Non mancheranno occasioni di networking e di confronto (e anche l’opportunità di trovare finanziatori per le proprie idee innovative), anche grazie alla partecipazione del Web Marketing Festival, l’evento più completo sul digitale in Italia, e di SiamoSoci​, la società di riferimento per startup e PMI per la raccolta di capitali privati che nel 2016 ha lanciato Mamacrowd, la principale piattaforma di equity crowdfunding italiana. Tra le novità di quest’anno un B2B più ricco ed un premio che prevede tre mesi di incubazione gratuita (anche virtuale) per usufruire di servizi di networking, spazi e di consulenza business da parte di I3P.