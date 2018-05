Turismo, le dieci startup premiate da Invitalia

ROMA - Dal braccialetto innovativo con servizi turistici integrati che permette, sfruttando le vibrazioni che passano attraverso le ossa, di ascoltare audioguide e rispondere al telefono solo appoggiando il dito sull’orecchio, alla piattaforma web che fa incontrare domanda e offerta di viaggiatori e host con camere libere: i viaggiatori inseriscono destinazione, prezzo e tipologia di alloggio desiderato e lasciano che siano le strutture a competere per aggiudicarsi la loro presenza. E ancora, un sistema di certificazione delle «famigerate» recensioni online strutturato su tecnologia blokchain con un brevetto depositato basato su due prove chiave: proof of location e proof of identity.

Sono solo alcuni dei 10 progetti che hanno vinto la sfida dell'Accelerathon di Napoli sul tema della qualità e del tasso di innovazione del turismo nelle top destinations italiane. Si tratta del primo Accelerathon 2018 di FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal Ministero dei Beni Culturali e gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l’obiettivo di far crescere qualitativamente l'offerta e rendere l'Italia più competitiva sui mercati internazionali.

Guidati dai tutor e dai mentor di Invitalia, gli startupper delle 20 imprese selezionate dall’Agenzia attraverso una call nazionale, hanno lavorato con entusiasmo e a ritmi intensi per migliorare il modello di business e accelerare la realizzazione dei loro progetti in grado di innovare la gestione del turismo nelle grandi città. Smart City, Mobilità e Accoglienza nelle destinazioni top nazionali erano i temi da sviluppare.

Alla presenza di Nino Daniele, Assessore comunale al Turismo, di Alessandra Clemente, Assessore comunale ai Giovani e Politiche giovanili, Creatività e Innovazione e Start up e di Enrico Panini, Assessore comunale al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Economiche, i partecipanti hanno presentato la loro idea di business con un pitch di tre minuti alla giuria composta da funzionari del Mibact e di Invitalia.

I 10 progetti vincitori si sono aggiudicati un assegno da 10.000 euro da utilizzare per sviluppare l'idea di business.

TBoxChain- Basilicata

Un sistema di certificazione delle recensioni online strutturato su tecnologia blockchain, con brevetto depositato, basato su due prove chiave: Proof of location e Proof of identity.

Busrapido - Lazio

Il primo sito di prenotazioni in Italia per il noleggio di autobus con conducente. Il servizio permette alle persone di prenotare autobus privati comodamente online, mostrando le offerte più vantaggiose per i propri viaggi di gruppo

EDGAR Smart Concierge - Sardegna

è un servizio di digital concierge che permette ad ogni Host (Alberghi, Campeggi, B&B, Property Manager) di personalizzare la propria app attraverso la quale assistere al meglio i propri clienti ed aumentare i guadagni grazie all’upselling di servizi interni ed esterni.

Tueke.com - Lombardia

Attraverso Tueke viaggiatori con idee di budget precise e host con la necessità di raggiungere il "tutto esaurito" si incontrano in una nuova piazza, all'interno della quale i viaggiatori inseriscono destinazione, prezzo e tipologia di alloggio desiderato e lasciano che siano le strutture a competere per aggiudicarsi la loro presenza.

Deed Passepartout Tourism - Piemonte

Un wearable innovativo e all in one, che permette di effettuare pagamenti, accessi e family tracker ai vari enti del turismo pubblico e privati per aiutarli a rendere le città e le destinazioni turistiche più intelligenti e raggiungere una mobilità più efficiente.

Evway - Lombardia

Una piattaforma a supporto degli ev-Drivers, in grado di mappare tutte le stazioni di ricarica in Italia e in Europa, con le informazioni utili per ricaricare: luogo, potenza, tipo di presa, modalità di accesso, eventuale necessità di tessera, ecc.

WellCome Italia - Emilia-Romagna

È la prima piattaforma in Italia che permette di prenotare visite guidate all’interno delle grandi imprese del Made in Italy e fare esperienze al loro interno.

Kishare -Veneto

Una community dove sconosciuti provenienti da tutto il mondo possono mettersi in contatto per condividere il servizio di cui hanno bisogno (gondola, taxi acqueo, taxi) all’interno del comune di Venezia.

Keesy - Toscana

Il primo servizio di check-in e check-out completamente automatizzato per gli affitti brevi, disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.

Vento d’Italia - Lazio

Propone la prima guida interattiva digitale che racconta il patrimonio culturale, paesaggistico e museale ai turisti cinesi, nella loro lingua e attraverso il loro canale comunicativo per eccellenza: il social network WeChat.