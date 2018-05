ScaleIT, torna a Milano l'evento che unisce scaleup e investitori

MILANO - ScaleIT, l’esclusivo evento-piattaforma nato per favorire l’incontro tra gli investitori internazionali interessati a realtà ad alto potenziale (con round di serie A, B e C da 3 a 30 milioni di euro) e le migliori scaleup italiane e dell’Europa sud orientale, torna a Milano il 17 e 18 ottobre 2018 per la sua quarta edizione. Dopo tre stagioni, l’evento ha già contribuito a favorire lo sviluppo di un sistema di aziende in grado di raccogliere in soli 2 anni e mezzo circa 115 milioni di dollari, oltre un quarto del totale degli investimenti raccolto in Italia nello stesso periodo.

«Nel corso delle precedenti edizioni, ScaleIT ha costruito un rapporto di fiducia con oltre 350 investitori che provengono dall’Europa, dagli USA, dall’Asia e da Israele. Questo è stato possibile perché abbiamo presentato loro proposte di qualità, esattamente come faremo con la rosa del 2018 - ha detto Lorenzo Franchini, fondatore di ScaleIT -. Qualità peraltro evidenziata dal fatto che dopo l’evento dell’ottobre scorso tre delle selezionate hanno già chiuso in pochi mesi nuovi round di finanziamento, come Artemest e Soundreef, o operazioni strategiche di crescita, come HelloHungry.com. Mantenendo costantemente aperto lo scouting e il dialogo con gli operatori internazionali che costruiscono il mercato mondiale delle aziende innovative diamo quotidianamente esecuzione alla nostra missione, che è contribuire allo sviluppo delle imprese di domani, fondamentali per costruire il futuro del nostro Paese».

A sottolineare la rilevanza dell’evento l’interesse di tanti nuovi e importanti partner. Euronext, il principale mercato borsistico pan-Europeo nell'Eurozona, sarà co-main partner di ScaleIT 2018. Euronext ha inoltre lanciato, nel settembre 2017, l’iniziativa European Tech SME, che intende aiutare le imprese del settore tecnologico a sviluppare ulteriormente il proprio business grazie ai mercati dei capitali. In quest’ottica Euronext si affianca a ScaleIT nella convinzione che la qualità delle aziende selezionate rappresenti la leva di potenziale crescita del sistema industriale e finanziario internazionale. A credere nel progetto anche nuovi partner come McKinsey, Orrick e Ludovici, Piccone & Partners, mentre hanno confermato nuovamente il loro sostegno e la loro collaborazione aziende del calibro di Amazon Web Services, Salesforce, Silverpeak, Badenoch & Clark, Endeavor e ABC Accelerator. Rinnovato anche il patrocinio all’evento da parte del Consolato US di Milano.

L’evento, unico nel suo genere, permetterà alle scaleup individuate di entrare nel radar dei venture capitalist internazionali e presentare i propri piani di sviluppo nel corso di una due giorni di incontri scadenziati da un ricco programma di pitch, keynote e meeting one-to-one.

I fondi di VC internazionali e nazionali avranno così l’opportunità di valutare le aziende innovative selezionate dall’advisory board guidato da Lorenzo Franchini, fondatore di ScaleIT, e composto tra gli altri da Emil Abirascid, giornalista e imprenditore e dall’angel investor Pietro De Nardis. Tra i fondi presenti nelle passate edizioni Amadeus Capital, Ardian, Cisco Investments, DN Capital, Draper Esprit, EarlyBird, Eight Roads, Highland Europe, Holtzbrinck Ventures, Idinvest, Index Ventures, Iris Capital, Nauta Capital, Omnes, Partech Ventures e molti altri.

Le scaleup italiane interessate a partecipare potranno fare richiesta direttamente dal sito Scaleit.biz, nella sezione dedicata alla open call di iscrizione. La call chiuderà il 15 giugno 2018. I requisiti per poter partecipare alle selezioni sono: aver realizzato almeno un milione di euro di fatturato negli ultimi 12 mesi o almeno un milione di utenti mensili (nel caso del B2C online), avere una crescita attorno al 100% anno su anno e almeno il 20% del fatturato totale generato all’estero o una strategia di internazionalizzazione chiara e sostenibile. La selezione verrà chiusa e comunicata ai candidati entro il 31 luglio 2018. La shortlist finale sarà annunciata a settembre.