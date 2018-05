A Pordenone apre l'hub di Electrolux per le startup del territorio

PORDENONE - Sarà aperto ufficialmente a Porcia, in provincia di Pordenone, il nuovo hub dedicato all’innovazione e alle startup di Electrolux, la multinazionale svedese di elettrodomestici per la casa. L’obiettivo è quello di ammodernare i processi produttivi e industriali attraverso la stretta collaborazione con il territorio, le imprese, gli incubatori, le università e - naturalmente - le startup.

Un progetto interessante quello dell’Electrolux Innovation Factory, che va a rispondere ai principi base dell’open innovation. Uno spazio fisico e virtuale collaborativo, dove la multinazionale può confrontarsi con idee che si sviluppano dal basso, lungo l’asse del territorio e delle imprese manifatturiere che ne fanno parte. Anche un’opportunità importante per il tessuto imprenditoriale locale, che potrà giovare di innumerevoli ricadute e impatti economici sul territorio, grazie a questa iniziativa.

Realizzato in un fabbricato ristrutturato e rinnovato all’interno del sito produttivo di Porcia, l’Electrolux Innovation Factory metterà a disposizione un ambiente agile e aperto. Le soluzioni potranno essere testate immediatamente sulle linee di produzione e nei centri dell’R&D che si trovano proprio all’interno del sito. Questo di conseguenza accelererà il processo di innovazione ed esecuzione. Nella struttura ci saranno delle aree per test e dimostrazioni sia per le soluzioni di prodotto che di processo. Ad esempio, il «Fab Lab» (Fabrication Lab) esplorerà la stampa 3D e altri sistemi avanzati come il test dell’integrazione dei robot collaborativi.

Proprio per attirare partners, Electrolux ha appena aperto un programma realizzato per identificare le migliori soluzioni, offerte da player esterni come ad esempio startup, PMI e spin-off universitari e che entreranno a far parte del network dell’Electrolux Innovation Factory. Il tema è «smarter appliances, easier operation», e vuole individuare tutte quelle soluzioni che possano portare a un maggior sviluppo dei processi industriali, come le tecnologie indossabili, la post produzione da stampa 3D, analisi dei big data, biosensori, robotica, intelligenza artificiale e machine learning.

Per partecipare alla call c’è tempo fino al 15 giugno. Il 5 settembre (data ufficiale di apertura dell’Electrolux Innovation Factory) i team che avranno presentato le proposte più promettenti saranno invitati all’Electrolux Innovation Factory per illustrare la loro soluzione di fronte a una giuria di esperti. I team vincitori saranno invitati a intraprendere il programma di accelerazione (fino a un massimo di 12 mesi).