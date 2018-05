Se i prodotti scadono il prezzo lo cambia l'algoritmo

MILANO - Solo una settimana fa la vaschetta di prosciutto del reparto salumi costava poco più di 3 euro. Era accatastata insieme alle altre, tra bresaola rigorosamente Made in Italy e lardo alle erbe. Oggi il prezzo è calato di un bel po' di centesimi, segno che ci stiamo avvicinando alla data di scadenza. Quando il prodotto non ha più le stesse caratteristiche di quando è stato imballato, è un algoritmo che - automaticamente - cambia il prezzo sul cartellino digitale. In questo modo è probabile che qualcuno sia più incentivato ad acquistarlo, con una notevole riduzione di prodotti sprecati. L'idea è di una startup americana, Wasteless che ha lanciato la prima soluzione al mondo di machine learning e tracciamento in tempo reale per i negozi di alimentari: offre ai clienti prezzi dinamici in base alla data di scadenza del prodotto. Una soluzione altamente innovativa e una delle startup che potete trovare in questi giorni a Milano, a Seeds&Chips, il più grande evento dedicato alla food innovation in programma fino al 10 maggio.

La startup è nata nel 2016 ed è basata a TelAviv e New York. Permette sostanzialmente ai supermercati di vendere di più e sprecare di meno. Wasteless permette ai supermercati di vendere di più e di sprecare meno. La soluzione sfrutta prezzi dinamici che consentono ai consumatori di scegliere l'importo che vogliono pagare per un prodotto in base alla data di scadenza. Wasteless monitora continuamente i livelli di stock, se un articolo è quasi esaurito, il negozio viene avvisato. Se il prodotto è in vendita da troppo tempo, il prezzo può essere ridotto automaticamente. Questo significa che i supermercati non esauriscono mai i prodotti preferiti dei loro clienti. Wasteless recupera le opportunità di guadagno perse, come i costi degli sprechi alimentari e delle scorte residue, e crea nuove opportunità di guadagno aumentando la disponibilità dei prodotti.

I supermercati negli Stati Uniti perdono in media 2.300 dollari per negozio, al giorno, a causa di cibo non aggiornato che finisce nei bidoni della spazzatura. Questo si traduce in una perdita annuale di 57 miliardi di dollari per l'industria alimentare statunitense. Nel frattempo, la mancanza di capacità dei supermercati di gestire l'inventario in tempo reale, crea una perdita di 47 miliardi di dollari a causa di articoli non disponibili, scaffali vuoti e scorte in eccesso. Lo spreco di cibo e l'inefficienza delle scorte sono due delle sfide principali nel commercio al dettaglio. In Italia non va meglio: ogni anno vengono buttati 5 milioni e mezzo di tonnellate di cibo, corrispondenti a 12 miliardi di euro. La lotta allo spreco di cibo è uno scontro di formiche contro un colosso senza volto. Un sistema agroalimentare con perdite lungo tutta la filiera, che nella sola Europa arriva a buttare 88 milioni di tonnellate di alimenti all’anno. L’Italia fa la sua parte, con 5 milioni. Anche se, da qualche mese, almeno recuperare alimenti da destinare a chi ne ha bisogno dovrebbe essere più facile. Lo scorso settembre è entrata in vigore la «legge Gadda» che ha l’obiettivo di ridurre il cibo buttato lungo la catena della produzione e della distribuzione, favorendo le donazioni.

Wasteless, però, un po' di problemi aiuta a risolverli: recuperare la perdita di ricavi e di costi dalle invendute, monitoraggio continuo dei livelli delle scorte per anticipare i casi di scorte eccedentarie e di scorte scarse prima che si verifichino, aumento delle vendite e del fatturato sugli scaffali grazie all'uso di prezzi dinamici

Wasteless combina il rilevamento RFID a livello di articolo, un sofisticato motore dinamico per la determinazione dei prezzi e l'etichettatura elettronica degli scaffali. Queste tecnologie consentono ai rivenditori di utilizzare il potere dell'Internet degli oggetti e dell'apprendimento automatico per influenzare le loro vendite. Wasteless tiene traccia in modo continuo delle informazioni sul prodotto, quali data di scadenza, ID batch e posizione, per generare un codice ID univoco per ciascun prodotto. Gli acquirenti possono quindi scegliere un prodotto che scade in due-tre settimane per il prezzo normale, o un prodotto che scade in uno-tre giorni per una frazione del prezzo. Nel calcolare il prezzo di un prodotto, Wasteless Dynamic Pricing Engine tiene conto di 43 fattori quali l'offerta, la domanda, l'ubicazione, le ferie e il tempo.

"I prezzi dinamici sono qualcosa che si usa ogni giorno quando si prenota un volo, un hotel o un Uber, e non c'è ragione perché i nostri generi alimentari dovrebbero essere diversi - ha detto Ben Biron, fondatore e COO di Wasteless -. Questo è sorprendente per tutti gli stakeholder perché significa prezzi più bassi per il consumatore, più ricavi per il supermercato e, naturalmente, salva il nostro pianeta riducendo significativamente lo spreco di cibo a livello di vendita al dettaglio, che rappresenta il 40 per cento del totale dei rifiuti alimentari nel mondo».