Come partecipare a Startuppato, l'evento dell'innovazione torinese

TORINO - Offrire agli imprenditori la possibilità di fare networking ed entrare in contatto con partner pronti a dare supporto per far crescere il proprio progetto innovativo: con questi obiettivi giovedì 14 giugno torna Startuppato, l'evento italiano per le startup innovative. Fin al 15 maggio sarà possibile candidare la propria startup per diventare protagonista dell’evento.

Giunto alla sua ottava edizione, l’appuntamento organizzato da Treatabit, il percorso di incubazione di I3P dedicato ai progetti digitali, si svolgerà anche quest’anno presso il Toolbox Coworking, importante hub di innovazione e coworking (Via Egeo, 18 - Torino), con ampi spazi all’aperto, una rete di partner a disposizione dell'innovazione per tutta la durata dell'evento e un’area espositiva in cui saranno accolte oltre 100 startup innovative.

Dalla Cyber Security all’Internet of Things, passando per Fintech, e-Mobility, cibo, salute e intrattenimento, realtà virtuale e non solo: a Startuppato i giovani imprenditori, i neo-laureati o i professionisti del settore che hanno sviluppato un prodotto o un servizio avranno l’opportunità di mostrarlo in anteprima. In più, potranno farsi conoscere da potenziali utenti e clienti, sviluppare partnership, raggiungere una nuova platea di persone, circondarsi di professionisti che possano migliorare il loro progetto o comunque dare un contributo in termini di competenze, soprattutto digitali.

Non mancheranno dunque occasioni di networking, beta testing, customer validation, crowdfunding, recruitment, acquisizione clienti e molto altro, grazie anche alla partecipazione del Web Marketing Festival, l’evento più completo sul digitale in Italia, e di SiamoSoci​, la società di riferimento per startup e PMI per la raccolta di capitali privati. Nel 2016 ha lanciato Mamacrowd, la principale piattaforma di equity crowdfunding italiana autorizzata da Consob che permette alle più promettenti startup e PMI presenti sul mercato italiano di finanziare la propria crescita grazie alla raccolta di capitali privati raccolti online. All'interno di Startuppato, SiamoSoci faciliterà la mediazione tra aziende e investitori affiancando i team nelle attività di fundraising e preparandoli al meglio per presentarsi alla platea di nuovi soci.

Tra le novità di quest’anno un B2B più ricco ed un premio che prevede tre mesi di incubazione gratuita (anche virtuale) per usufruire di servizi di networking, spazi e di consulenza business da parte di I3P. La call per partecipare a Startuppato si chiuderà il 15 maggio 2018: sul sito www.startuppato.tech possono candidarsi team imprenditoriali, singoli individui o imprese che hanno sviluppato un servizio o prodotto innovativo nei settori cleantech, Internet of Things, Industry 4.0, cyber security, food, travel, e-commerce, education, entertainment, sport & wellness, green, gaming, VR, AR, wearable e che desiderano testarlo e presentarlo. L’evento è gratuito.