Le colture sottoutilizzate e il cibo del futuro

MILANO - In tutto il mondo, ci sono tra 300.000 e 500.000 specie di piante, di cui 50.000 sono commestibili. Di queste, circa 7.000 piante sono state coltivate per il consumo umano. Ma oggi, meno di 20 colture rappresentano oltre il 90% della produzione alimentare mondiale. E di queste, tre colture principali - riso, grano e mais - rappresentano il 60% dei sette miliardi di abitanti del mondo che consumano energia, secondo i dati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).

Questo ha portato ad una dieta monotona ed omogenea, priva di molte delle piante che formavano il paesaggio culinario della maggior parte delle comunità. Ed è nata un'altra preoccupazione: secondo la FAO, un numero crescente della popolazione mondiale è nutrito con diete ricche di energia ma povere di nutrienti, con più di due miliardi di persone che potrebbero essere affette da una o più carenze di micronutrienti. Al contrario, circa 2,5 miliardi di persone consumano calorie in eccesso (comprese alcune con un'alimentazione insufficiente).

«Il cibo e l’acqua devono essere al centro delle politiche mondiali - ci aveva raccontato Massimo Iannetta, responsabile divisione «Biotecnologie e Agroindustria» di ENEA -. Il cibo è frutto di un lungo processo che contempla l’utilizzo di risorse sempre più scarse. Non pensiamo che nei nostri piatti il cibo ci arrivi così facilmente». E con risorse sempre più carenti, c’è bisogno di ripensare a cibi completamente nuovi, o meglio, a riscoprire quelli che costituivano l’alimentazione dei nostri antenati. L’obiettivo della maggior parte delle organizzazioni mondiali legate alla «food innovation», è proprio quella di riportare in auge le colture sottoutilizzate.

Probabilmente vi state ponendo la domanda: che cosa sono le colture sottoutilizzate? Le colture sottoutilizzate sono colture originarie di determinati paesi o regioni, ma coltivate su scala ridotta, con conoscenze sul loro uso limitate alle comunità che le coltivano. Ortaggi come il fagiolo alato (fagiolo a quattro angoli) originario della Papua Nuova Guinea, il miglio proso coltivato in Asia e Africa, e l'antico amaranto centroamericano sono esempi di colture sottoutilizzate considerate altamente nutrienti, ma che in qualche modo sono sfuggite a una coltivazione diffusa. L’utilizzo delle colture sottoutilizzate è molto importante per i paesi in via di sviluppo. Il fatto che siano coltivate localmente, poco sfruttate e abbiano un peso commerciale molto basso, ha fatto sì che questo genere di coltivazioni non esplodesse nel resto del mondo.

La Moringa oleifera (la specie più coltivata del genere moringa) è stata negli ultimi anni soprannominata l’«albero del miracolo» per i suoi molteplici effetti benefici per la salute. Originaria dell'Himalaya, è coltivata anche in Asia, Africa, America Latina e Caraibi. È anche uno dei pochi alberi che è totalmente commestibile - dalla corteccia alle foglie ai fiori. Le foglie sono una buona fonte di micronutrienti, in particolare le vitamine A, B e C e sono segnalati per avere minerali tra cui calcio, potassio, magnesio, ferro e zinco. Essi contengono anche aminoacidi essenziali. I frutti simili a bacchette sono popolari tra la comunità indiana, laddove l'India è il più grande produttore di Moringa al mondo. Le foglie di Moringa possono aumentare il valore nutrizionale dei pasti quotidiani, semplicemente aggiungendole a diete tipicamente ricche di amido. Ed è proprio l’albero di Meringa ad essere al centro di molti talk di Seeds&Chips, l’evento dedicato alla food innovation che si svolgerà a Milano dal 7 al 10 maggio. A Seeds&Chips sarà, peraltro, ospite Sarah Toumi, CEO e founder di Acacias for all, movimento che ha portato alla piantagione di un milione di alberi di Moringa in nord Africa.

La meringa può essere coltiva facilmente a livello locale (fissa l’azoto nel terreno e non richiede fertilizzazione) ed è molto resistente ai cambiamenti climatici. Si tratta di un aspetto cruciale, in quanto il cambiamento climatico è diventato una realtà inevitabile. Naturalmente il passo cruciale è quello di introdurre le colture sottoutilizzate all’interno della filiera alimentare, trasformarle in prodotti che potrebbero essere facilmente consumabili dall’intera popolazione mondiale. A tal proposito sono state create dei sacchetti di zuppa di moringa istantanea a base di foglie di moringa essiccate a basse temperature. Il processo conserva i micronutrienti ed è stato sviluppato pensando alle comunità bisognose e alle missioni di aiuto.