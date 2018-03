Ora Flixbus conquista le ferrovie: viaggi in treno low cost

BERLINO - La società di trasporti tedesca FlixBus ha speso gli ultimi cinque anni cercando di rendere sexy il viaggio in autobus. Non senza problemi, chiaramente. Ora, in ogni caso, è pronta a sbarcare sulle rotaie, lanciando una nuova versione del servizio per i treni.

In tutta Europa la flotta dei bus low cost di Flixbus è diventata onnipresente grazie a tariffe basse, prenotazioni digitali e autobus pieni di servizi come film e Wi-Fi. La casa madre FlixMobility ha ora creato FlixTrain, che cerca di portare molte di queste stesse caratteristiche nel settore dei treni. «Abbiamo esaminato i treni, abbiamo capito come funzionano e cosa vogliono le persone - ha detto Jochen Engert, co-fondatore e amministratore delegato di FlixBus -. E alla fine crediamo che il treno sia solo un autobus più grande».

Fondata solo cinque anni fa, Flixbus è cresciuta fino a diventare l'azienda tedesca di autobus a lunga percorrenza più popolare d’Europa e da allora è cresciuta in altri 25 paesi del Vecchio Continente, trasportando oltre 100 milioni di persone.

FlixBus lavora in collaborazione con gli operatori di autobus locali e collegandoli al sistema di programmazione e biglietteria dell' azienda, oltre ad aggiungere marchi e servizi agli autobus ecologici. Mentre l'industria degli autobus era deregolamentata in tutta Europa, molti autobus erano gestiti da piccole imprese che non avevano le risorse per investire in sistemi digitali e marketing. La Germania ha deregolamentato il suo sistema ferroviario, e altri paesi europei lo hanno già fatto o lo stanno esaminando. L'azienda seguirà un modello simile a quello del servizio di autobus in collaborazione con gli operatori ferroviari locali e spera di utilizzare il marchio FlixBus per portare i clienti al nuovo servizio ferroviario.

Per il momento, FlixTrain è disponibile solo in Germania. Il servizio ufficiale inizia il 24 marzo con un itinerario da Amburgo a Düsseldorf per Colonia. L'obiettivo dell'azienda è avere 28 destinazioni in Germania entro la fine di aprile 2018. I prezzi dovrebbero partire d 9,99 euro. Il nuovo servizio arriva, peraltro, mentre FlixBus si sta preparando per il lancio negli Stati Uniti, dove prevede di assumere l'iconica Greyhound Lines lanciando nel corso di quest' anno una serie di autobus a lunga percorrenza in California.