Qui c'è un nuovo bando per startup sociali

MILANO - Al via la prima «call for impact» di Get it!, l’iniziativa promossa da Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e Cariplo Factory per sostenere la nascita, lo sviluppo e il rafforzamento delle startup a vocazione sociale, ambientale e culturale in Italia.

Gli obiettivi di Get it! sono incentivare la nascita di nuove realtà innovative in grado di generare impatto sociale intenzionale; contribuire alla crescita di organizzazioni a impatto sociale con modelli di business sostenibili; supportare gli incubatori/acceleratori partner perché possano sostenere le migliori palestre imprenditoriali.

Nel corso del 2018 Get it! si farà promotrice di 5 «call for impact» per affrontare le più importanti sfide sociali, ambientali e culturali in Italia. Quattro di queste saranno attivate con cadenza trimestrale:

▪ Call For Impact #1 | Welfare, Health & Wellness - aperta dall’1 marzo 2018 al 30 aprile 2018

▪ Call For Impact 2# | Turismo Sostenibile/Accessibile e Valorizzazione del Patrimonio Culturale

▪ Call For Impact #3 | Smart Cities & Mobility Action, Food & Environment

▪ Call For Impact #4 | Education & Job Opportunities

La quinta invece, focalizzata sul tema delle tecnologie abilitanti, sarà sempre aperta e rivolta anche a soggetti internazionali:

▪ Call For Impact #5 | Key Enabling Technologies applicate alla Social Innovation



Tutte le «call for impact» di Get it! (a cui è possibile applicare sia in italiano sia in inglese sul sito getit.cariplofactory.it) sono aperte a team di innovatori e startup che generino impatto sociale, culturale o ambientale intenzionale nelle diverse aree di interesse e abbiano nel team almeno una persona di età inferiore ai 35 anni. Per ogni call saranno individuati, attraverso un processo di selezione, fino a un massimo di 10 team/start-up che accederanno a un percorso di accelerazione o incubazione, che si terrà presso uno dei partner della rete di Get it!, sulla base delle specifiche esigenze dei soggetti selezionati e della loro localizzazione geografica.

Al termine del percorso di incubazione o accelerazione, i team/startup avranno accesso a una mentorship dedicata per usufruire di ulteriori consulenze e di servizi per lo sviluppo del proprio progetto d’impresa.