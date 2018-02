A Roma arriva Adeo Ressi, l'investitore americano amico di Elon Musk

ROMA - Una community di digital networking attiva a livello mondiale e gli organizzatori dell’evento per developer più conosciuto d’Europa, all’interno dell’acceleratore in cui sono nate le startup di maggior successo degli ultimi anni: se a questi ingredienti si aggiunge la presenza di un imprenditore e investitore di fama mondiale- arrivato in Italia da Palo Alto - la serata si preannuncia imperdibile.

In occasione della visita di Adeo Ressi, founder e CEO del Founder Institute, a Roma per inaugurare il primo semestre del capitolo locale – attualmente unico in Italia - i co-director Alessia Gianaroli e Rosbeh Zakikhani portano l’imprenditore a conoscere le community romane, nell’ambito dell’evento Silicon DrinkAbout Rome - comunità globale di startup alimentata da eventi locali, promossa e organizzata da Davide De Luca e Laura Rizzo.

Partner d’eccezione saranno Codemotion - l’evento tecnologico per sviluppatori europei nato in Italia nel 2007-, rappresentato dal community manager Innocenzo Sansone, e la Rome Business School, istituto di specializzazione per manager presente in tutto il mondo. Una serata in cui, al consueto piacere del networking e dell’incontro informale tra startupper, investitori e professionisti del digital, si unirà uno speech di forte impatto: Ressi, infatti, è tra gli imprenditori di maggior successo della Silicon Valley, compagno di studi e amico di Elon Musk. Nel 2009 ha lanciato il Founder Institute, il primo acceleratore di idee e programma di avvio di startup del mondo: un network globale di startup e mentor, presente in più di 150 città del mondo, e che ora sta per dare inizio al semestre di corso a Roma per gli aspiranti founder italiani.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria la registrazione su Eventbrite.