H-Farm apre una sede a Milano e cerca talenti

MILANO - E’ uno degli acceleratori di startup più importanti d’Italia. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Ora H-Farm apre la sua nuova sede a Milano, in quella che è - a tutti gli effetti - la città più innovativa d’Italia.

Siamo in via via Giosuè Borsi 9, a Milano, dove H-Farm inaugurerà il suo nuovo spazio mercoledì 28 febbraio. Un appuntamento non solo per fare networking, per conoscere l’offerta e le attività dell’acceleratore, ma anche per cercare nuovi talenti. L’obiettivo della giornata è, infatti, anche quello di conoscere e individuare giovani talenti, appassionati di innovazione e desiderosi di mettersi in gioco e di trasformare la propria passione in un lavoro. Ad oggi sono aperte circa 40 posizioni, consultabili nella sezione careers del sito di H-FARM; per l’Open Day sarà possibile candidarsi a quelle precedute dall’hashtag #hiringmilano.

Negli ultimi 3 anni H-FARM è cresciuta significativamente tanto da dover trovare nuovi spazi per le 130 persone che oggi lavorano a Milano. I nuovi uffici occupano circa 2000 metri quadri distribuiti su due piani, spazio che si stima sarà sufficiente per i prossimi 3 anni. Dalla sua nascita a oggi ha investito 26,2 milioni di euro per supportare lo sviluppo di 106 imprese innovative, ha aiutato oltre 200 tra i più importanti brand internazionali a cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e a oggi forma più di un migliaio di studenti attraverso un percorso formativo internazionale aumentato al digitale.

L’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere H-FARM: per tutto il pomeriggio fino alle 19.30 sarà possibile incontrare lo staff, candidarsi e confrontarsi sui temi dell’innovazione. Uno speciale focus dedicato al progetto formativo inizierà alle 14.30 con la presentazione del corso di laurea triennale in Digital Management, realizzato con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, giunto quest’anno alla sua seconda edizione; a seguire verrà presentata la nuova MADE School e i suoi master di alto livello rivolti a professionisti e neolaureati. Infine sarà la volta di BigRock, la prima scuola di computer grafica e visual effects in Italia che presenterà la sua offerta. In chiusura a partire dalle 18.00 aperitivo e networking. Qui per registrarsi all'evento.