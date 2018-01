Startup, si apre la call per il Web Marketing Festival

RIMINI - Aprono oggi ufficialmente le candidature per la 5^ edizione della Startup Competition del Web Marketing Festival, l’evento italiano di portata internazionale sull’innovazione digitale che mira alla crescita dell’ecosistema attraverso una serie di iniziative dedicate. Tra queste spicca, appunto, la gara tra business ideas che ha l’obiettivo di incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale.

Il Festival, in programma per la prima volta su 3 giorni - 21, 22 e 23 giugno al Palacongressi di Rimini - e che nell’ultima edizione ha registrato 12mila presenze, con la Startup Competition si rivolge alle giovani realtà aziendali e agli ideatori di progetti imprenditoriali innovativi. Dopo gli oltre 1000 progetti candidati nel corso delle passate edizioni, anche quest’anno le startup finaliste potranno confrontarsi sul palco del Web Marketing Festival e presentare la propria business idea di fronte ai maggiori player del settore e al pubblico in sala. I progetti giunti alla fase finale della competizione saranno valutati da una giuria composta dalle più rilevanti realtà in ambito digitale tra cui venture capital, investitori, partner corporate, stakeholder e le più importanti realtà aziendali.

Nelle precedenti edizioni oltre 50 realtà del settore, tra partner e investitori, hanno consegnato premi per un valore complessivo superiore ai 400.000 euro, supportando concretamente lo sviluppo delle startup e, al contempo, contribuendo al rilancio e allo sviluppo socio economico del Sistema Italia. Lo scorso anno, inoltre, 36 progetti innovativi, suddivisi per aree tematiche, hanno potuto presentare la propria idea di business all’interno di una sala interamente dedicata alle startup: la Sala Startup.

La chiusura della call è prevista per giovedì 10 maggio 2018 e fino a quel momento sarà possibile inviare la propria candidatura. Dopo un primo attento processo di selezione dei candidati da parte del Team Innovation del Festival, giovedì 31 maggio verranno comunicate le 6 startup finaliste che potranno presentare i rispettivi progetti sul palco del Palacongressi di Rimini di fronte ai partner e al pubblico che voteranno i vincitori.