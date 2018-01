Startup, imprenditori in Silicon Valley: parte la selezione di TVLP

BOLOGNA - Dal Belcanto al buon cibo, dalle batterie per le auto elettriche all'intelligenza artificiale applicata al mondo finanziario, sono decine le eccellenze imprenditoriali «made in Italy» che, contaminandosi con le migliori università americane e con i venture capitalist più famosi al mondo, possono trasformare il proprio progetto in un'azienda di successo. E' l'obiettivo dei programmi del TVLP Institute of Technology Entrepreneurship che ha formato decine di talenti italiani e centinaia di imprenditori selezionati da tutto il mondo trasferendo loro quello speciale mindset della Silicon Valley, dove le startup sono nate in un garage e sono cresciute fino al punto di diventare colossi internazionali come Apple, Microsoft, Google, PayPal, Airbnb o LinkedIn.

Dal 2018 l'istituto di Menlo Park ha inaugurato uno speciale Flagship Program (TVLPfp) di tre settimane che va ad aggiungersi alle versioni Express e Corporate. In aggiunta alle attività previste nei programmi tradizionali, il Flagship Program include un laboratorio speciale "Venture Lab" per imparare a sviluppare un pitch da presentare alla fine del programma ad investitori professionisti della Silicon Valley. Le candidature per i programmi TVLP Spring, Summer e Fall sono aperte. Si può inviare la propria application entro il 25 febbraio 2018 su www.TVLP.co.

«I partecipanti, durante il programma internazionale - ha spiegato il ceo di Tvlp, Bruno Iafelice - impareranno da investitori come Steven Goldberg di Venrock Ventures, il fondo di investimento della famiglia Rockfeller, e da docenti che insegnano nelle più prestigiose università del mondo (Berkeley, Stanford, Santa Clara), imprenditori, mentori e venture capitalist in un percorso unico attraverso il quale entreranno in contatto diretto con incubatori, multinazionali e startup di successo».

Tra networking e partecipazioni ad eventi, ascoltando la testimonianza diretta di innovatori e VC sarà possibile acquisire il mindset della Silicon Valley e gettare le basi per trasformare il proprio talento in un'impresa di successo. In più, grazie alla pluralità dei paesi d'origine, i fondatori di startup o imprese potranno confrontarsi e creare relazioni proficue per il futuro della propria azienda.