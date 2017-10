Open Day di SELLALAB: un successo da oltre 700 persone

BIELLA - Erano appena 4 anni fa che si aprivano le porte del primo, piccolo, ufficio del SELLALAB: piattaforma di innovazione del Gruppo Banca Sella per condividere le evoluzioni della cosiddetta digital disruption. In breve gli spazi si sono allargati, a suon di richieste da parte di coworker, startup ed aziende. Fino ad arrivare allo scorso sabato 14 ottobre: sono state più di 700 le persone (dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta, dalla Lombardia, ma anche dall’estero, ad es. dalla Svizzera) ad ascoltare i 30 relatori impegnati a fornire decine di ore di formazione in contemporanea su ben 3 sale diverse (strategia, comunicazione e tecnologia): è questo il bilancio del #SELLALABopenday, l’evento dedicato all’apertura autunnale e presentazione al pubblico degli spazi dell’ex-lanificio Sella.

È un risultato che conferma l’interesse crescente dell’argomento e la sete di questi temi in ambito business. Dati di Osservatori.net riportano infatti una crescita del 18% degli e-commerce del 2016 che viene confermata in termini di trend positivo anche sul 2017. L’evento ha mostrato una presenza di pubblico da poter facilmente paragonare l’iniziativa di Biella a quella di altre città capoluoghi di Regione come Torino. Ennesima dimostrazione del valore crescente dell’ecosistema digitale e dell’innovazione territoriale.

Uno dei venti corsi del SellaLab Open Day (BTrees)

Networking, formazione e sessioni di consulenza specifica sono stati gli ingredienti vincenti della 1a edizione del SELLALAB Open Day. Nell’incantevole cornice del SELLALAB - Innovation Hub hanno partecipato imprenditori e freelance, ma anche tanti appassionati di comunicazione e digitale pronti ad approfondirne i temi principali: un’occasione per conoscersi e confrontarsi con i professionisti del settore. All’interno dell’evento erano inoltre presenti 2 corner dedicati rispettivamente a Hype e I Size You, che hanno fornito consulenze ad hoc ai partecipanti. La giornata si è poi conclusa con un aperitivo per tutti i partecipanti, per festeggiare insieme la nuova stagione in partenza per gli spazi biellesi.

Le prossime iniziative? Si possono trovare su www.sellalab.com e da poco anche su www.fintechdistrict.com, iniziativa supportata dal Gruppo Banca Sella insieme a Copernico Milano (e non solo) che intende sviluppare un distretto fintech nazionale sempre più forte e propositivo.