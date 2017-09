A Torino arriva il «super» Master sull'Intelligenza Artificiale

TORINO - L’Intelligenza Artificiale ha acquisito una posizione centrale e, in prospettiva crescente, nella società e nei sistemi economici a livello mondiale, modificando radicalmente il nostro rapporto con i grandi temi quali salute, sicurezza, sistemi di produzione, mezzi di trasporto, educazione.

La grande disponibilità di dati, ad esempio quelli pubblicati dagli utenti del web o raccolti da sistemi

di sensori, e la crescente confidenza da parte delle persone verso strumenti che includono tecnologie

di Intelligenza Artificiale, si pensi ai sistemi di riconoscimento vocale, hanno permesso lo sviluppo

di nuove applicazioni su larga scala. Sempre più programmi utilizzano con successo metodologie di

rappresentazione e ragionamento sulla conoscenza, analisi dei dati, modellazione concettuale,

simulazione o, più in generale, sistemi razionali.

«La richiesta di professionalità con competenze in Intelligenza Artificiale – spiega Daniele Sereno di

Loquendo/Nuance – è in crescita a livello mondiale, come testimoniato da importanti acquisizioni da

parte dei grandi player (40 nel solo 20161). Il mercato dell’AI presumibilmente raggiungerà nel 2022

il valore di 16 miliardi di dollari. Google, Facebook, Amazon e IBM hanno creato nel 2016 la

«Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society» per studiare tutti i risvolti che

portano le tecnologie intelligenti».

«Anche in Piemonte – aggiunge il Prof. Matteo Baldoni, coordinatore del Master – sono molte le

aziende che utilizzano tecnologie di Intelligenza Artificiale, fra cui multinazionali arrivate

recentemente a Torino con i loro centri di ricerca come Nuance e Amazon. La nostra regione è

depositaria di una lunga tradizione in questo ambito, che parte con il gruppo di Intelligenza

Artificiale dell’Olivetti negli anni ’90 e prosegue ancor oggi con il nuovo curriculum magistrale in

«Intelligenza Artificiale e Sistemi Informatici» del Dipartimento di Informatica dell’Università di

Torino, che ospita uno dei più numerosi gruppi di ricerca in AI in Italia».

In questo scenario nasce l’idea di un Master in Intelligenza Artificiale - Artificial Intelligence in

collaborazione fra l’Università di Torino e l’Unione Industriale di Torino, a testimonianza della

stretta collaborazione fra mondo della ricerca e mondo industriale. «L’Intelligenza Artificiale, il vero motore dell’attuale crescita economica – dichiara Massimiliano Cipolletta, Presidente del Gruppo ICT nonché Vice Presidente dell’Unione Industriale di Torino – esprime una crescente domanda di capacità professionali che l’Osservatorio delle Competenze Digitali indica mediamente in un più 26%, con picchi del 90% per le nuove attività legate alla Trasformazione Digitale. In questo contesto è nata l’idea del Master intitolato ad Andrea Giacardi imprenditore torinese dell’ICT che, da sempre, ha creduto e lavorato per rafforzare il rapporto fra Università e impresa. Inoltre, il Master si inserisce nelle attività svolte dal Digital Innovation Hub Piemonte, la cui mission è favorire il trasferimento tecnologico e la crescita competitiva delle imprese, soprattutto delle PMI».

Il master è finanziato da Regione Piemonte grazie allo strumento dell’Apprendistato di alta

formazione e ricerca: una quindicina di laureati magistrali saranno assunti, in alto apprendistato,

dalle aziende partecipanti, potranno partecipare ai corsi del master ed essere seguiti da docenti

universitari nel loro tirocinio in azienda. «Un’occasione – dichiara l’assessore al Lavoro e

formazione della Regione Gianna Pentenero – per i giovani di acquisire competenze altamente

specialistiche, lavorando e studiando al tempo stesso, e per le imprese di formare personale in grado

di rispondere al meglio alle proprie esigenze, usufruendo di forti facilitazioni fiscali. Intorno all’alto

apprendistato, che gode di un finanziamento di 5 milioni di euro fino al 2018, la Regione ha creato

un vero e proprio modello di riferimento nel panorama nazionale, basato sulla stretta collaborazione

tra amministrazione regionale, che disciplina le modalità di utilizzo del contratto e finanzia i servizi a

favore delle imprese, atenei, scuole, responsabili dei percorsi formativi, e sistema produttivo. Un

modello che si propone proprio di colmare il gap tra formazione e lavoro».

Il master, in partenza nell’autunno 2017 per la durata di 2 anni, è rivolto a laureati magistrali con

meno di 30 anni, in informatica, ma anche ingegneria, fisica, matematica, economia. Gli studenti/lavoratori, assunti con contratto di apprendistato, frequenteranno 400 ore di lezione, tenute da docenti universitari ed esperti dal mondo dell’industria, e faranno 800 ore di tirocinio in azienda seguiti da tutor universitari. Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino e riguarderanno materie come tecnologie per la comprensione del linguaggio naturale, apprendimento automatico e deep learning, analisi intelligente dei dati, rappresentazione e ragionamento sulla conoscenza, modellazione concettuale, pianificazione automatica e diagnosi, simulazione, analisi delle immagini ma anche questioni etiche legate allo sviluppo e all’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Le aziende coinvolte sono Agile Lab, aizoOn, Blue Reply, CELI, Consoft Sistemi, Loquendo

(Nuance), Scai Innovation, Augeos, ma altre potranno unirsi prima della partenza del master.

«Il master – dichiara il Vicedirettore alla Ricerca del Dipartimento di Informatica dell’Università di

Torino, Prof. Guido Boella – contribuirà a rafforzare l’ecosistema piemontese in materia di

Intelligenza Artificiale, che va dai corsi presenti nella Laurea triennale in Informatica e il nuovo

curriculum in Intelligenza Artificiali e Sistemi Informatici nella Laurea magistrale in Informatica

dell’Università di Torino, ai Dottorati in Informatica e in Law, Science and Technology, alle

collaborazioni di ricerca su progetti H2020, Regionali e dei Poli di Innovazione, alla sessione

sull’Intelligenza Artificiale, di cui sono coordinatore, che si terrà alla Conferenza ‘Making the

Digital Economy and Society Inclusive, open and secure’, in calendario nell’ambito del G7 alla

Reggia di Venaria, il 25 settembre prossimo». I laureati interessati al master possono inviare il loro curriculum e lettera di motivazioni già da ora e se il loro profilo è di interesse per qualcuna delle imprese verranno contattati da loro, che potranno eventualmente assumerli anche prima dell’inizio del master nell’autunno 2017.