Ikea Place, con la realtà aumentata vedi i mobili in casa (prima di comprarli)

ROMA - Dato che Apple, nel presentare l’iPhoneX, ha messo in prima linea - oltre al riconoscimento facciale per lo sblocco dello smartphone - anche la realtà aumentata, le risposte degli sviluppatori non si sono fatte attendere. Il mondo dei developer è pronto per far comprendere al globo intero ciò di cui sono davvero capaci. La prima ad approfittare della funzione è stata Ikea che ha presentato la sua nuova applicazione Ikea Place.

Con Ikea Place vedi i mobili nella tua casa

E’ una vera e propria rivoluzione nel campo dell’arredamento: tramite smartphone e realtà virtuale sarà possibile vedere se quella poltrona, quel divano, quel tavolino si integrano nel contesto della nostra casa, ovviamente prima di acquistarli. Il concetto dei mobili in anteprima con la realtà aumentata certamente non è nuovo, ma le applicazioni più accurate richiedono hardware specializzati. Ikea Place elimina questo ostacolo, e dà la possibilità alla stragrande maggioranza delle persone di rivoluzionare l’arredamento della propria casa e di ottenere un’anteprima precisa al 98 per cento, utilizzando uno smartphone o un tablet.

Un profilo social

L’applicazione ha un tasso d’errore molto basso ed è capace di mostrare anche il giusto gioco di luci e ombre che cambia in base alla posizione del mobile nel contesto di casa. Naturalmente l’applicazione contiene anche un profilo social, dato che è possibile pubblicare su Facebook o su Instagram le immagini di mobili ‘virtualmente’ posizionati in casa per chiedere consiglio ai propri amici.

Per ora solo su iOS11

L’app è gratuita, ma funzionerà solo su iOS11, mentre per i dispositivi Android, Ikea non ha ancora precisato se sarà disponibile una versione in grado di supportarli. Attualmente Ikea Place è in grado di ‘virtualizzare’ nelle nostre case circa 2mila prodotti del marchio: poltrone, tavolini, poggiapiedi e divani. Le funzioni sono comunque in continua evoluzione e Ikea promette sorprese.