Questo bando offre contributo a fondo perduto fino al 60% per le startup

VENEZIA - E’ aperto fino al 5 ottobre 2017 il bando della Regione Veneto che riconosce un contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese per l'avvio ed il consolidamento delle startup innovative.

Chi può partecipare

La domanda può essere presentata dalle piccole e micro imprese, anche in forma di spin-off della ricerca, regolarmente costituite come società di capitali, registrate nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative, in possesso dei seguenti requisiti: a) un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare il progetto; b) regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale; c) assenza di stato di impresa in difficoltà; d) assenza di stato di liquidazione o di fallimento e non soggezione a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale).

Il contributo a fondo perduto

All'impresa beneficiaria è assegnato un contributo in conto capitale a fronte di un progetto, che prevede una spesa ammissibile compresa tra 15.000,00 euro ed 200.000,00 euro, pari al 60% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto. Le spese dovranno riguardare investimenti in beni materiali o immateriali, strumenti e attrezzature, consulenze specialistiche e servizi esterni utilizzati esclusivamente per l’attività tecnico-scientifica di impresa, per il business o per scopi promozionali.