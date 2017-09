Raccolta record per Satispay, terzo round si chiude a oltre 18 milioni

MILANO - Oltre 18 milioni di euro. A questa incredibile cifra record si chiude il terzo round di investimento per Satispay, la giovane impresa italiana che sta contribuendo a rivoluzionare il settore dei pagamenti elettronici grazie a un sistema mobile payment indipendente e alternativo ai circuiti tradizionali. Con un target iniziale di 12 milioni di euro, l’aumento di capitale ha raggiunto la cifra record di 18,3 milioni, portando così la raccolta complessiva a 26,8 milioni, e ad una valutazione post money della società pari a circa 66 milioni.

Nuovi investitori in cordata

Dopo aver visto nei precedenti round la partecipazione di manager e imprenditori di successo come Jonathan Weiner e Ray Iglesias (fondatori del progetto Google Wallet e, in seguito, di Money2020), Nicola Carbonari (Fondatore di Autoscout24), Giuseppe Donagemma (già Vice President Networks di Samsung Electronics e Nokia), e un importante investitore e partner industriale come Iccrea Banca, che ha riconfermato la propria fiducia sottoscrivendo anche il nuovo aumento di capitale, la nuova operazione segna l’ingresso nel capitale sociale di nuovi partner chiave, istituzionali e industriali. Tra questi Banca Etica, tra le prime banche a riconoscere il valore del servizio Satispay e siglare un accordo di distribuzione già a metà del 2016. Ha preso parte alla cordata anche Banca Sella Holding, il cui sostegno, attraverso Sella Ventures, riflette la chiara visione di una strategia volta a presidiare il segmento dei pagamenti elettronici a 360° con la selezione e il sostegno dei migliori strumenti disponibili sul mercato, proprietari o di terzi, e tra loro integrativi.

I motivi del successo

Nel suo complesso l’operazione ha premiato la visione e l’esecuzione di una chiara strategia di crescita, che ha permesso a Satispay di raggiungere straordinari risultati in breve tempo, distinguendosi per innovazione del modello, qualità della customer experience e tasso di penetrazione; elementi che hanno portato la società a conquistare una posizione di leadership in Italia nel segmento in grande fermento del mobile payment.

«L’aumento di capitale è stato realizzato con l’obiettivo di consolidare la nostra posizione di leader nazionale del mobile payment, e investire in nuovi servizi a valore aggiunto, come il cashback, che diventerà sempre più sofisticato, la vendita di beni e servizi direttamente attraverso la piattaforma, come nel caso delle ricariche telefoniche appena partito con grande successo, la rateizzazione dei pagamenti con ricorso al credito al consumo previsto per questo autunno e molto altro - ha detto Alberto Dalmasso – co-founder e CEO di Satispay -. Vogliamo rendere Satispay il primo sistema di pagamento capace di diventare uno strumento potente nelle mani degli esercenti, per rafforzare la relazione con i propri clienti, comunicando promozioni e servizi insieme alla possibilità di rateizzare i pagamenti. Oltre alla sempre importante partecipazione dei soci che ci hanno sostenuto fin dall’inizio, come ICCREA e Banca Alpi Marittime, siamo orgogliosi di aver visto l’ingresso di molti importanti soggetti privati, che si sono appassionati al progetto perché vivono e operano in zone di grande diffusione del servizio e per i quali la scelta di investimento deriva dall’apprezzamento per il prodotto che abbiamo creato. Il cuneese, dove è basato anche il nostro presidente Giandomenico Genta, la cui regia è stata fin dal primo giorno fondamentale per la nostra crescita così come in questa operazione».

I numeri di Satispay

Attiva sul mercato da gennaio 2015, con una strategia «merchant first», che mira a creare la prima soluzione di pagamento elettronico adatta a tutte le tipologie di esercenti, dal piccolo bar a conduzione familiare ai grandi brand leader nella GDO e nel retail, off e online, oggi Satispay conta oltre 330.000 download dell’applicazione e più di 175.000 utenti attivi (con un tasso giornaliero di crescita di 600 nuove sottoscrizioni) che quotidianamente si scambiano denaro e spendono, con una media di 8 volte al mese, in 19.000 esercizi commerciali convenzionati in tutta Italia (e che crescono costantemente di circa 70 nuovi al giorno).