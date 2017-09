IBM Watson AI XPRIZE, pronti 5 milioni per le startup dell'Intelligenza Artficiale

ROMA - Dopo la prima selezione, che ha visto il nostro Paese passare il primo turno con 6 startup – ottenendo il secondo posto in Europa dopo il Regno Unito e il quarto posto nel mondo, dopo Stati Uniti, Canada e Australia – dal 6 settembre al 20 dicembre 2017 riaprono le candidature per tutti quei team che vogliono partecipare all’IBM Watson AI XPRIZE, una delle più importanti sfide internazionali che mette in palio 5 milioni di dollari per promuovere i progetti più innovativi nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale.

Per progetti sull’Intelligenza Artificiale

Un’importante occasione, anche per l’Italia, di dimostrare il proprio impegno e le proprie capacità nella realizzazione e sviluppo di soluzioni intelligenti a beneficio dell’umanità. La Fondazione XPRIZE, in collaborazione con IBM – azienda che sta investendo fortemente nel sistema di cognitive computing Watson – lo scorso anno ha nominato Emilia Garito: IBM Watson Artificial Intelligence XPRIZE Ambassador. Emilia Garito, CEO di Quantum Leap, anche in questa occasione, avrà l’incarico di ricercare e selezionare le migliori realtà imprenditoriali italiane, impegnate nello sviluppo di progetti rivoluzionari, appartenenti al settore dell’Intelligenza Artificiale, atti a migliorare la qualità della vita.

Un premio da 5 milioni di dollari

La gara è aperta, e le squadre sono invitate a definire i propri obiettivi e realizzare applicazioni AI che abbiano un impatto positivo sull’uomo, operando in modo significativo in settori quali la sanità, l'istruzione, l'energia e l'ambiente, lo sviluppo globale e l'esplorazione. Le squadre utilizzeranno quindi le loro migliori risorse disponibili per attuare un piano di concorrenza completo. Ogni Team dovrà dimostrare i progressi verso il raggiungimento di tale piano nel corso di due anni: 2018 e 2019. Nel round finale, i primi tre finalisti si affronteranno durante il TED 2020 dove giudici esperti e un pubblico on-site/online coronerà il vincitore della grande competizione. Il montepremi totale è di 5 milioni di dollari, da dividere tra i primi 3 finalisti: 3 milioni di dollari al primo e 1 milione ciascuno al secondo e terzo classificato.

Cos’è XPRIZE

XPRIZE, è un’organizzazione senza scopo di lucro, leader mondiale nella progettazione e realizzazione di modelli innovativi sviluppati per risolvere i problemi del nostro pianeta. Gli XPRIZE sono ricompense monetarie assegnate con lo scopo di incentivare tre obiettivi primari: attrarre investimenti da altri settori che portino nuovi approcci a problemi difficili; ottenere risultati importanti che siano reali e significativi; attraversare i confini nazionali e i diversi settori disciplinari per incoraggiare i team di tutto il mondo a investire il capitale intellettuale e finanziario necessario a superare sfide complesse. Per partecipare alla selezione, occorre inviare la propria candidatura all’indirizzo: info@quantumleap-ip.com