Come fare startup in 10 settimane: il Peekaboo Lean Startup Program

ROMA - E’ tutto pronto per la quarta edizione del Peekaboo Lean Startup Program, che prenderà il via a Roma venerdì 13 ottobre: quattordici appuntamenti per altrettante lezioni, in cui developer, marketer e designer impareranno a creare, validare e lanciare la loro idea di startup grazie alle lezioni frontali e molto

pratiche dei migliori mentor della scena digital italiana.

La Silicon Valley spiegata da chi l’ha vissuta

Tra i professionisti che, ormai da diverse edizioni, si alternano sui diversi moduli tematici fulcro delle lezioni- Idea, Validation, Development e Pitch- troviamo infatti nomi come quello di Luca Barboni- growth hacker n1 in Italia e autore del primo libro italiano sul tema- che questa estate ha partecipato, come Head of Growth di Resonance AI, al programma 500 Startups, per cui l’azienda è stata selezionata. O il technology guru Giovanni Laquidara, appena rientrato da un Master Course sulla Virtual Reality in Upload VR, a Los Angeles. Insieme con loro, Federico Pacilli, CEO di Baasbox- ex startup divenuta ormai realtà consolidata nel settore del product design e dello sviluppo di app-, e le testimonianze di numerosi CEO di realtà di successo come Wineowine, Moovenda, Tiassisto24 e Nextwin, solo per

citare alcune delle startup presenti nelle passate edizioni.

Una settimana di sprint (come in Google Venture)

Ma la grande novita di questa quarta edizione del Lean Startup Program- ideato e organizzato da Peekaboo, startup fondata da Paolo Napolitano e Federico Belli, rispettivamente CEO e CMO- è la settimana in cui verrà insegnato e applicato il metodo Sprint di Google Venture: cinque giorni in cui i team dovranno prototipare soluzioni di business, conclusi da un hackathon nel weekend del 18 e 19 novembre. Un metodo nato in Silicon Valley e divenuto celebre in tutto il mondo proprio per le grandi possibilità che offre a chi vuole mettersi in gioco per costruire il proprio futuro professionale, sia chi decide di continuare nel mondo

delle startup sia che si scelga la strada della libera professione. Il Lean Startup Program, infatti, si rivolge a developer, designer e marketer studenti, neolaureati o già inseriti nel mondo del lavoro, accomunati da un solo, indispensabile requisito: il desiderio di raccogliere la sfida del mondo dell’innovazione mettendosi in gioco in prima persona. Ed è proprio grazie a questo modello vincente che, in soli due anni, il Lean Startup Program di Peekaboo ha visto uscire dalle sue lezioni startup come Disgain, Seedpix, Chiru, Pickee e Mecenuts, vincitrice dell’ultima edizione. Crescita, confronto, apprendimento e un grande network di aziende e professionisti: questi insomma le carte vincenti del Lean Startup Program di Peekaboo, che sta per chiudere le iscrizioni della sua quarta edizione. Un’occasione imperdibile per pensare e costruire la propria strada professionale nel digital, a portata di pochi clic.