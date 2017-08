Embed Bootstrap Competition, pronti 50mila euro per le startup

MILANO - Embed Capital, società di consulenza e investimenti in startup e PMI, in collaborazione con Impact Hub Milano - incubatore di progetti di innovazione sociale – hanno lanciato la «Embed Bootstrap Competition» 2017. Si tratta di un concorso per startup che si prefigge di individuare progetti ad alto potenziale tecnologico/di innovazione. In particolare i settori a cui maggiormente si rivolge la call sono quelli ICT (solo modelli di business B2B), E-Health, Biotech, Medtech, Cleantech e Fintech. L’attrattività del mercato di riferimento e la forte difendibilità della proprietà intellettuale e/o del vantaggio competitivo saranno infatti importanti criteri di selezione.

A chi si rivolge la competition

Per partecipare le startup dovranno essere costituende o costituite da non più da dodici mesi e non avere ancora ricevuto finanziamenti (a parte quelli dei founder). Le due realtà collaborano per la prima volta in questo senso consolidando una partnership che ha visto come primo passo l’ingresso di Embed Capital nel capitale dell’incubatore. I vincitori del concorso avranno accesso a servizi di incubazione erogati da Impact Hub Milano, e la sottoscrizione di un round seed di investimento in cambio di equity da parte di Embed Capital.

La selezione

Il progetto vincitore riceverà un investimento pari a 50.000 euro più incubazione mentre altre due giovani imprese selezionate potranno accedere al percorso di incubazione. I servizi forniti da Impact Hub Milano consistono nella messa a disposizione di postazioni di lavoro, di supporto formativo – con mentorship di Embed - e nell’ingresso nella community con i relativi benefici correlati. E’ inoltre prevista la partecipazione all’Investor Day che si terrà a Febbraio 2018. Per partecipare inviare la candidatura a questo indirizzo entro e non oltre la mezzanotte del 15 settembre 2017. I progetti migliori verranno inseriti in una shortlist, la cui composizione sarà comunicata entro il 22 settembre. A seguire verranno sostenuti dei colloqui con ogni team facente parte della shortlist per poi arrivare all’annuncio dei vincitori il 6 ottobre.