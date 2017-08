Quasi 3 milioni di euro per chi vuole aprire una startup innovativa in Trentino

TRENTO - Sono 2,9 i milioni di euro che saranno destinati agli imprenditori del Trentino Alto Adige che vogliano avviare iniziative imprenditoriali in settori innovativi o ad alta tecnologia. Si tratta del Bando Seed Money, fondo co-finanziato dalla Provincia autonoma di Trento e dall’Europa. Gli occhi sono puntati in modo particolare a imprese specializzate in meccatronica, energia e ambiente, qualità della vita e agrifood.

Il bando per startup del Trentino

Il bando - che scade il 31 ottobre - è destinato a soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono avviare in Trentino iniziative imprenditoriali con l’obiettivo di sviluppare prototipi di prodotto, servizio o processo. Le persone giuridiche non devono essere state costituite prima dei 24 mesi antecedenti la pubblicazione dell’avviso, mentre le persone fisiche dovranno costituire l'impresa o aprire una sede operativa entro 30 giorni dalla concessione del contributo.

Come partecipare

Per partecipare al bando è necessario presentare la domanda attraverso questo sito, previa registrazione alla piattaforma. Trentino Sviluppo, dal 2009, ha permesso a molti imprenditori di avviare la propria attività, elargendo ben 10 milioni di euro e sostenendo circa 100 iniziative, un’ottantina delle quali risultano ancora attive.