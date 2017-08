Realtà virtuale, Zoppa lancia un contest per videomaker

RONCADE - Video a 360 gradi e realtà virtuale rappresentano oggi la nuova frontiera dell’immagine digitale: sempre più brand puntano alla realizzazione di video immersivi per le loro campagne pubblicitarie date le enormi potenzialità di business legate ad una fruizione di contenuti più realistica e coinvolgente. Zooppa, la piattaforma leader nella produzione di contenuti user-generated con una community creativa di oltre 400 mila utenti, lancia il primo contest al mondo per la realizzazione di video VR a 360°, con il supporto tecnologico di Garmin, leader mondiale nella tecnologia GPS per l’automotive, la nautica, l’aviazione, lo sport, il fitness e l’outdoor.

Un contest per Filmakers

Zooppa Moves VR 360° è il contest creativo che dà la possibilità a tutti gli appassionati e filmmaker di mettersi alla prova con tecniche e tecnologie innovative. Il contest è aperto a tutti coloro che presenteranno il proprio contenuto video originale, girato con tecnologia a 360°, della durata massima di 120 secondi. Il video potrà avere fine promozionale di un prodotto, creando un contenuto che sappia sfruttare tutte le potenzialità della tecnologia VR 360 (il brand non deve essere riconoscibile) o di puro storytelling, girando uno short film che riesca a raccontare una storia a 360 gradi ed essere realizzato utilizzando qualsiasi forma narrativa, dal thriller all’horror, dall’adventure al comico.

La premiazione

Grazie a Garmin, partner tecnologico dell’iniziativa, gli iscritti che non dispongono della strumentazione tecnica necessaria per la realizzazione del video avranno la possibilità di ricevere in comodato d’uso gratuito, per un tempo non superiore ad una settimana, una camera Garmin modello VIRB 360 facendone richiesta. I video verranno valutati e selezionati da un team composto dallo staff di Zooppa, VR360 - Professional Training, OmniaVision e Garmin. Verranno premiati i primi cinque classificati con una Camera Garmin VIRB 360. Al vincitore del primo premio verrà data anche la possibilità di prendere parte proprio al VR360 - Professional Trainining, il primo corso in Italia interamente dedicato alla realizzazione di video immersivi& ed education partner di Zooppa Moves VR 360.

Come partecipare

Inoltre, i video realizzati per il contest potranno essere acquistati da Garmin o altri brand, con un riconoscimento economico all’autore per la creatività e la possibilità di partecipare alle riprese assieme ai professionisti del settore, imparando così i preziosi trucchi e le tecniche del 360. OmniVision, il canale multipiattaforma specializzato nella realizzazione, promozione, divulgazione e formazione professionale nell’ambito della tecnologia VR360 è media partner dell’iniziativa. Il contest chiuderà il prossimo 16 ottobre. Qui per partecipare.